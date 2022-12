Prozess um Leiche im Koffer: Mutter des Angeklagten sagt doch wieder aus

Von: Ralf Sussek

Im Prozess vor dem Landgericht Bremen um den Mord an Ekaterina B. hat am Mittwoch erneut die Mutter des Angeklagten ausgesagt. Sie will die Frau ihres Sohnes getötet haben, sagte sie erneut.

Bremen – Es ist das dritte Mal, dass die Mutter des Angeklagten in diesem Prozess vor Gericht auftritt. Nach ihrem aufsehenerregenden Geständnis Mitte Oktober und dem Abbruch der weiteren Aussage gut zwei Wochen später hatte sie an das Gericht geschrieben, dass sie weitere Angaben zum Tatgeschehen machen wolle. In den Medien sei vieles „so falsch geschrieben, dass ich etwas dazu sagen muss“, erklärt die 66-Jährige dem Gericht. „Es sieht so aus, dass er es gemacht hat, dabei habe ich gesagt, dass ich es war – das verstehe ich nicht.“

Die Frau hatte mit ihrem Geständnis dieses Verfahren auf eine neue Stufe gehoben. Statt allein dem weiterhin schweigenden Angeklagten die Tat nachzuweisen, muss nun auch die Glaubhaftigkeit des Geständnisses geprüft werden: Passen die Angaben der Mutter zu den zeitlichen Abläufen und den Sachbeweisen? Wäre sie in der Lage gewesen, Ekaterina B. erst zu töten, anschließend vom Sofa in die Garage zu transportieren und letztlich die Leiche zu zerteilen? „Die zehn Monate waren die Hölle für mich, all das hat mich Kräfte gekostet, ich bin am Ende“, sagt sie. Und bestätigt damit den Eindruck, den sie an diesem Mittwoch macht. Nur schwer nimmt sie die wenigen Stufen zum Schwurgerichtssaal 218, um danach langsam und gebeugt den Zeugenplatz anzusteuern.

Mord an Ekaterina: Leiche in Reisekoffer verstaut

Angeklagt ist Walter B.. Der 46-jährige gebürtige Kasache hat laut Staatsanwaltschaft seine Frau Ekaterina (32) Anfang Februar getötet und die zerstückelte Leiche in einen großen Reisekoffer verpackt, den er anschließend in einen Fluss warf. Dieser Koffer wurde am 1. März dieses Jahres in der Nähe des „Sail-City“-Hotels in Bremerhaven angetrieben. Als Motiv wird die Befürchtung des Mannes angegeben, Ekaterina werde sich trennen und mit der gemeinsamen Tochter nach St. Petersburg ziehen.

Die Tatversion der Mutter: Auf einen Anruf ihres Sohnes hin, dass es ihm körperlich schlecht gehe, sei sie mit einem Taxi zum Haus ihres Sohnes gefahren, habe die Schwiegertochter auf dem Sofa schlafend vorgefunden. Sie sprach sie an. Ekaterina traf die Schwiegermutter – angeblich noch schlaftrunken – mit der Hand im Gesicht. Ein richtiger Schlag? Das bleibt offen. Wie es dazu kam, dass sie ihre Schwiegertochter daraufhin würgte, bis diese sich nicht mehr regte – dafür liefert die Mutter auch am Mittwoch keine Erklärung. Dann wird ihre Schilderung sehr detailliert.

Mordprozess: Welche Rolle spielen Notizen auf einem Zettel?

Erst nach dem Zerteilen der Leiche mehr als zwölf Stunden später offenbart sie sich ihrem Sohn. Bis dahin habe der vom Tod seiner Frau nichts gewusst und ihr dann beim Wegbringen der Leichenteile in einem Reisekoffer und Entsorgen von Müllsäcken mit verräterischen Gegenständen geholfen, sagt sie.

Ein neues Detail gab es in der insgesamt mehr als vierstündigen Befragung aber dann doch: Als der Prozess schon lange lief, notierte die Frau auf der Rückseite eines Notizzettels für den Pflegedienst ihres Mannes Stichwörter wie „Affektstau“, „Minderung der Schuld (Wein)“ und „Totschlag nicht Mord“. Darunter einige Sätze auf Russisch.

Auf die Frage von Gericht und Staatsanwalt, mit wem sie diese Dinge besprochen habe, hatte die Frau keine Antwort. Vermutlich machte sich die Frau die Notizen vor ihrer ersten Vernehmung Mitte Oktober dieses Jahres und gab versehentlich, wie sie einräumte, dem Pflegedienst diesen Zettel samt den Besuchsterminen und Notizen auf der Rückseite. Der Pflegedienst jedenfalls meldete sich bei Entdeckung der Notizen bei der Staatsanwaltschaft.

Die Notizen könnten nahelegen, dass die Frau eine Version vom Tatgeschehen liefert, die auf solche Strafzumessungsgesichtspunkte hin modifiziert ist. Ob das der Fall ist, wird das Gericht weiter ergründen müssen – an den noch mindestens 14 Verhandlungstagen, die für 2023 vorgesehen sind.