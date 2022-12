Entenkeulen und Rotkohl: Promis servieren Festessen

Von: Martin Kowalewski

Sorgt am Rande des Festmahls für Bedürftige in der Bremer Messehalle für den richtigen Schnitt: Friseur Farshad Lotfi. © Kowalewski

Rund 1.000 Bedürftige sind jetzt in Bremen mit einem Festmahl versorgt worden. Serviert wurde Entenkeulen & Co. von Prominenten.

Bremen – Nelson Valdez, Ex-Werder-Kicker, nimmt sich zwei Teller und legt los. Auf den Tellern: Entenkeulen, Rotkohl und Klöße. Etwa 1.000 Gäste sind am Dienstag in der Messehalle beim Festmahl für Bedürftige in den Genuss eines Weihnachtsessens gekommen. Nach drei Jahren fand die Veranstaltung des Vereins „Dein Festmahl“ wieder gemütlich im Trockenen und Warmen statt. Serviert wurde unter anderem von Promis.

Die Teller hat Valdez Augenblicke später abgestellt, einer steht vor Kenan. Der erzählt von seiner früheren Tätigkeit als Service-Taxifahrer, bei der er auch Werder-Spieler gefahren habe. Er ist das erste Mal dabei, ihm gefällt das Festmahl gut.

Valdez, erstmalig als Servicekraft im Einsatz, erzählt gegenüber unserer Mediengruppe ein bisschen von sich. Mit 17 sei er mit einer Plastiktüte aus Paraguay nach Deutschland gekommen – mit dem Traum, Fußballer zu werden. Hat geklappt.

Weitere Promis sind vor Ort. Etwa Mia Ohlsen, die im Einlassbereich mit der Gitarre steht und Weihnachtslieder singt, während die Besuchermassen hereinströmen. Überwiegend singt sie auf Plattdeutsch. Dabei sind wieder Schauspieler, Sänger und Radsportfunktionär Uwe Rohde, die Sängerin Claudia Jung. Und auch Stimmenimitator und Parodist Jörg Hammerschmidt hilft, ebenso Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD).

„Dein Festmahl“ in Bremen: Arzt, Zahnarzt, Friseur und „Tiertafel“ vor Ort

Carmen (Jahrgang 1964) lobt die Veranstaltung: „Ich bin völlig begeistert. Ich bin das erste Mal hier.“ Alle seien sehr freundlich. Sie genießt gerade das Essen. Carmen freut sich über die Präsenz „Tiertafel“, von der sie Katzenfutter für ihre 15 Jahre alte Katze mitbekommen hat.

Peter (58) gefällt es ebenfalls sehr gut. Er ist schon das zweite Mal beim Festmahl. Er hat zwei Jahre bei den „Suppenengeln“ geholfen und könnte sich das wieder vorstellen. Viele Prominente täten Gutes, sagt er. Hier würden sie nicht nur anonym helfen, sondern „direkt an den Mann“ gehen und die Situation vor Ort erleben. Und sie hätten durchaus ein paar Fragen an die Gäste.

Nelson Valdez (v.l.) serviert beim Festmahl das Weihnachtsessen: Entenkeulen, Rotkohl und Klöße. Kenan und Bay freuen sich auf die Mahlzeit. © Kowalewski

Die Besucher können sich die Haare schneiden lassen. Unter anderem ist Friseur Farshad Lotfi (46) dabei, der auch Werder-Spielern und Models die Haare schneidet. In den Genuss seines Könnens kommt beispielsweise Martina (37). Sie will nur die Spitzen gekürzt haben. Martina hat durch das Projekt „Housing First“ wieder eine eigene Wohnung.

Stuhl an Stuhl wird hier eifrig frisiert. Ausbilderin Anastasia Quint (Grone-Bildungszentrum) ist mit acht Azubis vor Ort, die sich ins Zeug legen. Etwa eine halbe Stunde dauert ein Schnitt.

Möglich ist zudem ein Besuch beim Zahnarzt und beim Arzt. Sven Kienke ist Neurochirurg an der Paracelsus-Klinik und heute für die Bedürftigen da. Der Facharzt hat zwei Jahre in Afrika gearbeitet. Natürlich sind ihm auch basismedizinische Dinge und chirurgische Grundversorgung wie das Ziehen von Fäden oder das Entfernen von Klammern geläufig. Heute geht"s oft ums Blutdruck- und Blutzuckermessen sowie um Wundversorgung. In den allermeisten Fällen sei eigentlich eine Folgeversorgung nötig. Vielfach sei psychologische Hilfestellung gefragt, sagt er, die Patienten bräuchten jemanden, dem sie ihre Krankheitsgeschichte erzählen könnten.

350 Ehrenamtliche haben das Festmahl ermöglicht

Direkt neben der „Tiertafel“ steht Tierarzt Andreas Koppe. Hund „Pepe“ (4) ist versorgt. Koppe hat ihm ein Mittel gegen Zecken ins Fell gegeben. Der Tierarzt hat schon etliche Hunde in Augenschein genommen. Die Tiere seien gut gepflegt. Mal schneidet er eine Kralle, mal gibt er eine Wurmkur.

350 ehrenamtliche Unterstützer haben das Festmahl ermöglicht, haben unter anderem aufgebaut und Tüten zum Mitnehmen gepackt. Rund 200 Helfer und 20 Promis sind in der Messehalle im Einsatz. Auch das Universum war vor Ort. Verschiedene Experimente standen zum Ausprobieren bereit.