Porträt: „Radiusmedia“ entwickelt Software für die Zukunft

Die Funktionsweisen von vielen technischen Geräten finden sich oft nur in Handbüchern. So könnte die neue Art des Verstehens bald aussehen.

Bremen - Von Steffen Koller. Das Unsichtbare sichtbar machen: Dieser Philosophie hat sich die Bremer Firma „Radiusmedia“ verschrieben. Das Unternehmen entwickelt spezielle Software, die Betrieben dabei hilft, dass andere ihre Ideen und Produkte besser verstehen. Schiffsmotoren stehen mit wenigen Klicks auf einem Tisch, auch eine Fahrt durch einen virtuellen Brunnenschacht ist möglich. Geht es nach Geschäftsführer Udo Corleis, ist das aber nur der Anfang.

Und plötzlich bricht der Boden auf. In viele kleine Einzelteile zerspringt der Untergrund, dann geht es abwärts. Abwärts in einen Brunnenschacht, an dessen Innenseiten Erdschichten zu erkennen sind, sich Rohre und Verankerungen zeigen. Wasser fließt durch Filter hindurch. Dreht man sich, ist dort überall Brunnenschacht zu sehen. 360 Grad, oben wie unten. Links wie rechts. Was klingt wie ein Computerspiel der Zukunft, ist schon seit einigen Jahren Realität. Möglich unter anderem durch die Firma „Radiusmedia“, seit 2008 mit Sitz in der Bremer Überseestadt. Normalerweise wäre es Betrieben, die zum Beispiel Brunnen bauen, so gut wie unmöglich, potenzielle Kunden einfach mal so in die Tiefe zu befördern. Mit einer speziellen Brille - und der passenden Software - heute kein Problem mehr. Um ebenjene Software kümmert sich „Radiusmedia“.

Seit 1998 gibt es die Entwicklerfirma. Mit mittlerweile zehn Mitarbeitern ist das Unternehmen ausgestattet, fünf davon kümmern sich um die Themen „augmented reality“ beziehungsweise „mixed reality“. Die Fachbegriffe umschreiben Verfahren, in denen die vorhandene Realität durch digitale Inhalte erweitert wird. Setzt man eine Virtual-Reality-Brille auf und aktiviert ein entsprechendes Programm, glaubt man tatsächlich für einen Moment, man befinde sich in einem Brunnenschacht. Viele Funktionen, die vorher nur zu erahnen waren, werden so sichtbar. „Seeing is believing“, beschreibt „Radiusmedia“-Geschäftsführer Udo Corleis das Prinzip. „Sehen ist glauben.“ Corleis ergänzt: „Das ist nur der Anfang.“

+ Udo Corleis © Radiusmedia

Mit einem eigenen Labspace im Büro können Kunden die Programme selbst ausprobieren. So haben Udo Corleis und sein Team, allen voran Leiterin „Augmented Reality“, Hongwei Xiao, unter anderem für eine Firma eine Software entwickelt, mit der man mit wenigen Handgriffen eine virtuelle Tour durch eine 300 Meter lange Lagerhalle machen kann. Welche Stahlträger und Treppen werden wo verbaut und welchen Einfluss hat das auf die spätere Konstruktion? Diese Fragen lassen sich im normalen Leben schwer klären, ohne dass die Halle bereits steht. Einzig 2D-Modelle, Grundrisse und Pläne stehen zur Verfügung. Vergleichen ist in der virtuellen Welt um einiges leichter. „Und wesentlich effizienter“, sagt Corleis. Die Technik lasse sich deshalb auch hervorragend in vielen mittelständischen Handwerks- und Gewerbefirmen anwenden - der bisher größte Kundenbereich von „Radiusmedia“.

Corleis geht davon aus, dass im ausbildenden Handwerk die Technik großen Anklang finden könnte. „Man lernt besser, schneller und fehlerfreier, weil man es erleben kann.“ Sprichwörtlich eintauchen in die Technik, bei der oft nur eine Hülle sichtbar ist. Die Funktionsweise bleibt schemenhaft, verborgen hinter Wänden, Metallplatten oder unter der Erde. Trotz „gewisser Hemmschwellen vieler Unternehmen“ werde „Radiusmedia“ weiterhin auf Messen die Technologie vorstellen. Und so eine Realität schaffen, die eigentlich nur Fiktion ist, sagt Corleis.