Polizisten fassen Gaststätteneinbrecher

Bremen - Das gute Gedächtnis zweier Streifenpolizisten wurde einem 31-jährigen Gaststätteneinbrecher zum Verhängnis.

Laut Polizei Bremen brach der Mann ein paar Tage zuvor gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen in zwei Gaststätten an der Schlachte ein. Die beiden tatverdächtigen Männer seien am 13.7. und am 15.7. in zwei Lokale an der Schlachte eingedrungen. Sie erbeuteten dabei unter anderem diverse Flaschen Alkoholika. Von ihrem Beutezug gab es allerdings Videoaufnahmen, die die Einsatzkräfte einsehen konnten.

Während einer Streife am Dienstagmittag erkannten dieselben Polizisten den tatverdächtigen Einbrecher aufgrund des Videos in der Innenstadt wieder und nahmen ihn vorläufig fest. Den Ermittlern gegenüber habe er ein Geständnis abgelegt. Die Ermittlungen dauern an.

