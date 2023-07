Familie inklusive 7-jähriges Kind greift Einsatzkräfte an – Polizisten verletzt

Von: Elias Bartl

Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht schnell über eine Straße. (Symbolbild) © Maximilian Koch/Imago

Bei einer Verkehrskontrolle griff eine Familie die Polizisten an. Sogar ein siebenjähriges Kind ging auf die Polizisten los und verletzte sie.

Bremen – Bei einer Verkehrskontrolle in den Industriehäfen in Bremen wurden am Sonntagmittag, 2. Juli, zwei Polizeibeamte von einem Ehepaar und deren siebenjährigem Kind angegriffen und so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Was die beiden 32-jährigen Streifenpolizisten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Gegen die 26-jährige Ehefrau lag ein Haftbefehl vor.

Der Polizeistreife fiel zunächst im Bereich der Togostraße ein Fahrzeug auf, das mit sechs Insassen besetzt war. Sowohl ein Erwachsener als auch drei Kinder waren nicht ordnungsgemäß angeschnallt, woraufhin das Auto angehalten wurde. Infolgedessen wurden die Insassen aggressiv und beleidigten die Polizisten. Bevor eine Kontrolle stattfinden konnte, griff der 27-jährige Beifahrer die Einsatzkräfte plötzlich an. Die 26-jährige Ehefrau und auch ihr siebenjähriger Sohn schlossen sich dem Angriff von hinten an. Mithilfe von Unterstützungskräften gelang es schließlich, die Familie zu überwältigen und festzunehmen.

Ganze Familie greift Polizisten an: Vater mit Haftbefehl gesucht

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die 26-Jährige ein offener Haftbefehl vorlag. Der siebenjährige Sohn sowie die anderen Kinder wurden in die Obhut der Großeltern gegeben, während die Eltern zur weiteren Vernehmung auf das Revier gebracht wurden. Aufgrund des aggressiven Verhaltens der 26-Jährigen musste ihr eine Spuckschutzmaske angelegt werden – sie versuchte, die Polizisten anzuspucken. Weitere Maßnahmen wurden ergriffen, und das Jugendamt wurde informiert.

Ein Polizist erlitt bei den Angriffen eine ausgekugelte Schulter, während seine Kollegin Handverletzungen erlitt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und waren anschließend nicht mehr dienstfähig. Die Ermittlungen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, dauern an. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.