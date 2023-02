23-Jähriger auf Chaosfahrt in Bremen: „Frau mit Kinderwagen musste zur Seite springen“

Unfallflucht

Polizisten mussten am Dienstag, 14. Feburar, einen 23-Jährigen nach einer kurzen Flucht zu Fuß festnehmen. Zuvor hat er für reichlich Chaos in der Bremer Bahnhofsvorstadt gesorgt.

Mehrere Unfälle, viele gefährdete Leben und zu guter Letzt eine Flucht zu Fuß: Am Dienstag war ein 23-Jähriger in Bremen mit einem gestohlenen Auto auf Chaosfahrt.

Bremen – Zu einer spektakulären Unfallflucht ist es am Dienstagnachmittag, 14. Februar, in der Bahnhofsvorstadt in Bremen gekommen. Ein unter Alkohol und Drogen stehender 23-Jähriger fuhr mit einem gestohlenem Auto und gefährdete mehrere Passanten.

Chaos in der Bahnhofsvorstadt: Mit gestohlenem Auto auf Unfallfahrt

Wie die Polizei Bremen mitteilt, meldeten sich gegen 14.30 Uhr gleich mehrere Zeugen per Notruf. Ein Autofahrer begehe offensichtlich Verkehrsordnungswidrigkeiten und gefährdet dabei andere Verkehrsteilnehmer. Wie sich später herausstellte, hatte der 23-Jährige das Auto auf einem Tankstellengelände in Gröpelingen gestohlen.

„Im Bereich der Waller Heerstraße / Ecke Waller Ring fuhr er über den Gehweg, sodass eine Frau mit Kinderwagen zur Seite springen musste“, heißt es vonseiten der Beamten. Nachdem er einen E-Scooter mit dem Auto überfuhr, fuhr er weiter in Richtung Innenstadt, wo er an der Kreuzung Falkenstraße / Findorffstraße fast eine Fahrradfahrerin erfasste.

Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss: Flucht zu Fuß misslingt

Kurz darauf verursachte er schließlich einen Unfall in der Unterführung Breitenweg. Hier prallte der junge Mann zunächst gegen einen Lkw, bevor er an einem Geländer zum Stehen kam. „Zu guter Letzt versuchte der 23-Jährige noch zu Fuß zu flüchten. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte stellten den Flüchtigen jedoch kurze Zeit später am Bahnhofsplatz“, heißt es weiter. Der Mann habe offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1 Promille.

Der 23-Jährige muss sich jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das gestohlene Auto, ein Golf, hatte einen Totalschaden.

