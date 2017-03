Schneller Einbruch an der Obernstraße - teure Markenuhren gestohlen

Bremen - Blitzeinbruch in der Bremer Innenstadt am Dienstagmorgen - gegen kurz nach 4 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft an der Obernstraße ein und entwendeten teure Markenuhren. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Zeugin meldete den Einbruch via Notruf bei der Polizei. Sie wurde vom Lärm geweckt und bemerkte eine eingeschlagene Scheibe des Ladenlokals. Anschließend fuhr ein weißer VW Caddy mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Obernstraße in Richtung Sögestraße. Eine Fahndung nach dem Wagen verlief erfolglos, teilt die Polizei am Dienstagmittag mit.

Die Täter hatten zunächst mit einem Gullideckel die Frontscheibe des Ladens eingeworfen. Anschließend zerstörten sie mit mitgebrachten Steinen eine Vitrine und stahlen daraus bis zu 60 Herrenuhren der Marke Fossil.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer hat am Dienstagmorgen verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht? Wer kann Angaben zum weißen Caddy machen; wem ist dieser Kleintransporter aufgefallen?

Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 erbeten.

ungefähre Ortsangabe

Rubriklistenbild: © bluedesign - Fotolia