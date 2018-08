Nach versuchtem Diebstahl: Polizei sucht betroffene Frauen 

Bremen - Ein 18-Jähriger hat in der Bremer Neustadt bereits am Donnerstag, den 9. August, versucht zwei Frauen zu bestehlen. Zudem soll er eine ältere Dame unsittlich berührt haben. Die Polizei bittet die Frauen, sich zu melden.

Gegen 11.30 Uhr meldete sich ein Zeuge über den Notruf, nachdem er zuvor an der Haltestelle „Hochschule Bremen" beobachtete, wie der junge Mann versucht hatte, die Taschen zweier Frauen zu entreißen. Das berichtet die Polizei Bremen. Beide Frauen hätten sich erfolgreich gewehrt. Laut Aussage des Zeugen soll der 18-Jährige danach eine ältere Frau angepöbelt und unsittlich berührt haben. Anschließend stieg er in die Straßenbahn und fuhr in Richtung Hauptbahnhof. Dort warteten bereits die alarmierten Polizisten und nahmen den Mann vorläufig fest.

Die Polizei bittet die drei betroffenen Frauen sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888 zu melden.

