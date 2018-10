Polizei stellt zwei Einbrecher und sucht Zeugen

Bremen - In der Nacht zu Montag haben vermutlich vier Männer versucht in eine Bäckerei in Obervieland einzubrechen. Einsatzkräfte stellten einen 18- und einen 20-Jährigen. Darüber hinaus sucht die Polizei Zeugen zu zwei weiteren Einbrüchen.

Gegen 0.15 Uhr beobachtete ein Anwohner die Männer dabei, wie sie versuchten durch Aufhebeln der Eingangstür in die Bäckerei am „Arsterdamm" einzubrechen, berichtet die Polizei Bremen. Als das Licht anging, flüchteten sie in Richtung August-Hagedorn-Allee. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizisten die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer an einer nahegelegenen Haltstelle.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte ein in der Nähe geparktes Auto einem der zwei Tatverdächtigen zugeordnet werden. Bei der Durchsuchung des BMW beschlagnahmten die Beamten zahlreiche Beweismittel, unter anderem Einbruchswerkzeuge. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an, heißt es vonseiten der Polizei.

Zwei weitere Einbrüche in derselben Nacht

Ebenfalls in der Nacht zu Montag brachen Unbekannte an der Straße „Arsterdamm" in einen Reifenhandel und in eine Tankstelle ein. Mögliche Zusammenhänge werden von den Beamten geprüft.

Die Polizei Bremen fragt, wer in der Nacht zu Montag in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888 zu melden.

