Sicherheit auf Weihnachtsmarkt und Schlachtezauber: Polizei warnt vor Diebesbanden

Wenn Weihnachtsmarkt und Schlachtezauber am 25. November in Bremen eröffnet werden, ist die Polizei Bremen mit dabei. Ein klares Konzept soll für Sicherheit sorgen.

Polizei Bremen zeigt Präsenz auf Weihnachtsmarkt und Schlachtezauber

Bedrohungslage in Bremen: Polizei nennt Details

Tipps für Besucher gegen Diebstahl im Überblick

Bremen - Die Polizei Bremen hat die Sicherheit der Besucher des Weihnachtsmarkts und des Schlachtezaubers in Bremen ganz besonders im Blick. Vom 25. November bis 23. Dezember 2019 zeigen die Sicherheitsbehörden in der Innenstadt und an der Schlachte erhöhte Präsenz.

Um das Sicherheitsgefühl der Besucher zu erhöhen und Diebe abzuschrecken, sind uniformierte Fußstreifen der Polizei Bremen zusammen mit einem privaten Sicherheitsdienst unterwegs. Die Streifen sind Teil eines mehrstufigen Konzepts, um einen unbeschwerten Besuch in Bremen zu ermöglichen.

Bedrohungslage in Bremen - Polizei bewertet Situation

Die Polizei Bremen bewertet regelmäßig die konkrete Bedrohungslage in der Hansestadt. Vor der Eröffnung des Weihnachtsmarkts und Schlachtezaubers liegen keine Hinweise auf eine konkrete Bedrohung vor, heißt es von der Polizei.

Besonders warnt die Polizei vor Taschendieben und Diebesbanden, die das Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt ausnutzen, um leichte Beute zu machen. Nur wenige Momente reichen aus, um Geldbörsen, Smartphones oder Autoschlüssel aus Jacken- oder Hosentaschen zu klauen.

Weihnachtsmarkt Bremen: Polizei gibt Tipps gegen Diebstahl

Die Polizei Bremen will den Besuchern des Weihnachtsmarkts und Schlachtezauber helfen, um Diebstähle zu vermeiden. So sollte man nur soviel Bargeld mitnehmen, wie benötigt wird. Geld, Girokarten und Smartphone sollen in verschiedenen Innentaschen dicht am Körper getragen werden. Taschen sind immer geschlossen zu halten, die Verschlussseite sollte zum Körper zeigen.

Wenn es dennoch zu einem Diebstahl gekommen ist, sollen Opfer ihre Geldkarten sofort unter der Telefonnummer 116 116 sperren lassen. Außerdem sollte der Diebstahl möglichst schnell bei der Polizei Bremen angezeigt werden.

Bedroht? Bedrängt? Polizei Bremen hilft Betroffenen

Wenn sich Besucher bedroht fühlen oder körperlich bedrängt werden, rät die Polizei zu lauten Hilferufen. Unbeteiligte sollten direkt um Hilfe gebeten werden. Der Polizei-Notruf 110 ist schnell zu informieren, um weitere Hilfe zu bekommen. Dies gelte auch für verdächtige Beobachtungen auf dem Weihnachtsmarkt Bremen.

