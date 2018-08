Polizei schnappt Autoknacker

Bremen - Einsatzkräfte der Bremer Polizei haben in der Nacht zu Freitag in Schwachhausen zwei Autoaufbrecher festgenommen.

Das Duo machte sich zuvor an einem geparkten BMW zu schaffen. Das berichtet die Polizei Bremen. Anwohner im Klattenweg hätten zwei Männer beobachtet, wie sie die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und das Fahrzeug inspiziert hätten. Die beiden Einbrecher seien durch ein vorbeifahrendes Taxi gestört worden, brachen ihr weiteres Vorhaben ab und seien in ein bereit gestelltes Fluchtfahrzeug gestiegen.

Die Nachbarn alarmierten unterdessen die Polizei, so dass die Einsatzkräfte den Wagen der beiden Männer in der Hermann-Henrich-Meier-Allee stoppen konnten. Die beiden 21 und 34 Jahre alten Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Im Auto und im Umfeld des Tatortes konnten laut Polizei diverse Beweismittel sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

