Bremen: Wer hat seinen Koffer voll mit Marihuana im Hauptbahnhof stehen lassen? ¯\_(ツ)_/¯

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der einen blauen Hartschalenkoffer im Bremer Hauptbahnhof abgestellt hat. Im dem Koffer waren rund drei Kilogramm Marihuana.

Bremen - Der Unbekannte hatte den Koffer am Mittwochnachmittag um 14.30 Uhr auf dem Bahnsteig 2/3 im Hauptbahnhof Bremen abgestellt. Die Bundespolizei wertete Videoaufnahmen aus. Darauf ist zu erkennen, dass der Mann den Hauptbahnhof nach zehn Minuten über den Bahnhofsplatz Richtung Innenstadt wieder verließ. Es war unklar, ob von dem Koffer eine Gefahr ausging, daher wurde die Bahnsteige 1 - 3 gesperrt und ein Güterzug auf Gleis 3 gestoppt. Das teilt die Bundespolizei mit.

Nach näherer Untersuchung durch Spezialisten der Bundespolizei konnte der Koffer geöffnet werden: Dieser enthielt Bekleidung und drei Plastiktüten mit Marihuana. Wegen der zweistündigen Gleissperrungen verspäteten sich 18 Züge.

Marihuana-Koffer im Hauptbahnhof Bremen: Bundespolizei sucht Mann mit Cola und Tüte

Der Unbekannte ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, hat volles dunkles Haar mit einer grauen Haarsträhne auf dem Mittelscheitel, trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Kapuzenjacke mit hellbraunem Fellbesatz und einem hellen kreisrunden Emblem auf dem Ärmel, dunkler Hose, dunklem Pullover und schwarzen Schuhen mit grauen Sohlen und weißen Schnürsenkeln. Er könnte sich zuvor an einem Kiosk etwas zum Essen in einer braunen Papiertüte und dazu eine Flasche Cola gekauft haben, die er in der Hand trug.

Die Polizei Bremen führt die weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362 3888 entgegen.

