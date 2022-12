Bremer Polizei fasst fünfköpfige Räuberbande

Von: Elisabeth Gnuschke

Die Bremer Polizei hat jetzt einer mutmaßlichen Räuberbande das Handwerk gelegt. © Kuzaj

Die Bremer Polizei hat eine mutmaßliche Räuberbande gefasst. Die fünf Männer sollen für mehrere Überfälle verantwortlich sein.

Bremen – Die Polizei hat am Mittwoch einer mutmaßlichen Räuberbande das Handwerk gelegt. Auf das Konto der fünf Syrer im Alter von 19 bis 24 Jahren sollen mindestens vier Überfälle auf Tankstellen gehen. Zudem, so am Donnerstag Polizeisprecher Nils Matthiesen, wird den Männern ein versuchter Geldautomatenaufbruch zur Last gelegt.

Überfall mit Waffengewalt auf Tankstelle

So sollen die Verdächtigen am 8. November mit Waffengewalt eine Tankstelle in Huchting ausgeraubt haben. Zwei Tage später traf es eine Tankstelle an der Hermann-Fortmann-Straße. Beim Aufbruchsversuch eines Geldautomaten in der Lerchenstraße am 18. November sollen die Täter hohen Schaden angerichtet haben. Laut Matthiesen kam die Polizei dem Quintett unter anderem über Videos und Zeugenaussagen auf die Spur.

Bei Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt, so der Sprecher weiter. Und da könnte noch mehr kommen. Matthiesen: „Die Polizei ist sich sicher, dass die Männer für weitere Taten infrage kommen.“ Für vier der fünf Verdächtigen wurden Untersuchungshaftbefehle beantragt.