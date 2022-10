Bremer Klinikum Links der Weser: Platz für mehr Intensivpatienten

Von: Elisabeth Gnuschke

Blick in die heutige Intensivstation des Klinikums Links der Weser. Oberarzt Michael Wattenberg (rechts) versorgt mit seinem Team einen Patienten. Das Krankenhaus wird aufgrund der starken Auslastung demnächst mehr Intensivbetten bekommen. © Geno/Hase

Es ist eng auf der Intensivstation des Klinikums Links der Weser (LdW), zu eng. Und daher soll das Krankenhaus, das zugleich Herzzentrum für die Region ist, weitere Intensivbetten bekommen. Geplant ist ein Modulbau mit 24 Betten.

Bremen - Die kommunale Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno) plant deutlich mehr Intensivkapazitäten am Klinikum Links der Weser (LdW), bestätigte Sprecherin Karen Matiszick auf Nachfrage. „Die Pläne sind jetzt dem Aufsichtsrat vorgestellt worden“, sagte sie. Entstehen soll die Erweiterung in direkter Nachbarschaft zur heutigen Intensivstation des LdW.

Und da kommt der Geno zugute, dass noch das Fundament vorhanden ist, das vor einigen Jahren während der OP-Sanierung gelegt worden war. Hier fand der Ausweich-OP-Bereich während der Arbeiten seinen Platz. Matiszick: „Da dieses Fundament mit allen notwendigen Anschlüssen noch vorhanden ist, sind die Voraussetzungen für eine schnelle Errichtung einer Intensivstation in Modulbauweise ideal.“ Kosten: um die zehn Millionen Euro. Laut Geno-Sprecherin würde es etwa ein Jahr dauern, den Modulbau aufzustellen. Und wann soll es mit den Arbeiten losgehen? Nun, bis dahin ist noch einige Geduld gefragt, der Baubeginn ist offen. Denn: Der Modulbau wird nur eine Zwischenlösung sein, „eine sinnvolle Interimslösung“, wie es Matiszick ausdrückte. Langfristig müsse der gesamte Standort an der Grenze zu Niedersachsen saniert oder neu gebaut werden. Dafür werden der Sprecherin zufolge derzeit verschiedene Konzepte „geprüft und bewertet“.

Konzepte fürs LdW in der Prüfung

Doch das kann dauern: Jede der vorliegenden Varianten werde frühestens zum Ende dieses Jahrzehntes realisiert werden können, heißt es. Mit dem Modulbau könnten die Intensivbetten relativ schnell, also in nur einem Jahr nach Baubeginn, aufgestockt werden. Doch auch da gibt es, genau, einen kleinen Haken. Matiszick: „Da sich das vorgesehene Baufeld in direkter Nachbarschaft zum Hubschrauberlandeplatz befindet, ist zunächst sowohl eine Abstimmung mit dem Bauordnungsamt als auch mit dem Luftfahrtbundesamt erforderlich.“ Die gute Nachricht: Beide Prüfverfahren sind laut Geno bereits angestoßen. Die Geschäftsführung rechnet noch in diesem Jahr, das sich ja bereits seinem Ende nähert, mit einer abschließenden Entscheidung.

Warum muss die Intensivstation des LdW überhaupt erweitert werden? Weil es bei den Intensivkapazitäten „seit vielen Jahren einen Engpass gibt“, so Matiszick. Die Intensivbetten sind den Angaben nach vor allem für die Versorgung der Patienten des Herzzentrums entscheidend. Nach einem herzchirurgischen Eingriff müssen sie in der Regel intensivmedizinisch betreut werden. Mehr Intensivbetten bedeuteten, dass das Herzzentrum mehr Patienten behandeln könnte als bisher.

Klinikum Links der Weser: Die Hälfte der Patienten kommt aus dem Umland

Das ist nicht nur für Bremer, sondern auch für Menschen aus dem Umland interessant, machen sie doch die Hälfte der Patienten im LdW aus. Wer in einer Arztpraxis im Umland auf seine Behandlung wartet, bekommt durchaus mal Gespräche mit dem Rettungsdienst mit, in denen es um den Transport eines Patienten mit Herzproblemen geht. Vom LdW als eine der ersten Adressen für diese Fälle heißt es vielfach: „Sorry, geht nicht, wir sind voll.“

Neben Herzpatienten werden am LdW auch andere Patienten intensivmedizinisch versorgt – beispielsweise nach Unfällen sowie schwerstkranke Corona-Patienten.

Verdopplung der Intensivbetten am LdW

Die neue Intensivstation im Modulbau wäre übrigens mit ihren 24 Betten deutlich moderner als die vorhandene Station. Geplant ist, dass sich in der Erweiterung die reinen Intensivbetten befinden. Die heutige Intensivstation (ebenfalls 24 Betten) soll zu einem „High-Level-Intermediate-Care-Bereich“ umgebaut werden, die 24 Betten bleiben. Intermediate Care ist ein Bereich der Intensivüberwachungspflege, heißt es. Insgesamt würde sich die Bettenzahl auf der Intensivstation also verdoppeln.

Aufgestockt werden müsste dann auch die Zahl der Beschäftigten im Intensivbereich. Wie viele das sein werden, ist noch offen, so Karen Matiszick. „Wir hoffen, durch die dann deutlich größere und modernere Intensivstation noch attraktiver für Bewerber zu werden und auf diese Weise zusätzliches Personal gewinnen zu können“, sagte sie. Dabei helfe, dass die Fachweiterbildung für Intensivpflege schon heute am LdW stattfinde. Matiszick: „Wir bilden hier also selbst Intensivpflegekräfte aus.“ Derzeit arbeiten rund 100 Personen aus unterschiedlichen Berufsgruppen (Ärzte, Pflegepersonal, Therapeuten, Reinigungskräfte) auf der Intensivstation.

Das Klinikum Links der Weser, kurz LdW genannt, versorgt jedes Jahr rund 20.000 Patienten, um die sich rund 1 100 Mitarbeiter kümmern. Das Krankenhaus in Kattenturm, nur wenige Meter von der niedersächsischen Gemeinde Stuhr entfernt, hat rund 450 Betten. Rund die Hälfte der Patienten kommt aus Niedersachsen.