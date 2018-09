Planfeststellungsverfahren für die „Querverbindung Ost“ nimmt wieder Fahrt auf

Die „Querverbindung Ost“ soll die Straßenbahnlinien 2 und 10 von der Kreuzung Bei den drei Pfählen/Bennigsenstraße (Foto) über Stresemann- und Steubenstraße mit der Linie 1 an der Julius-Brecht-Allee verknüpfen. Neue Gleise auf 1,36 Kilometer Länge sind erforderlich. Für das Projekt werden mehr als 30 Millionen Euro veranschlagt.

Bremen - Von Jörg Esser. Im Osten nichts Neues? Na ja. Neue Straßenbahnlinien sind zumindest in der Diskussion und im Verkehrsentwicklungsplan. Und die „Querverbindung Ost“ ist schon einen Schritt weiter. Die 1,36 Kilometer lange Verknüpfung von der Kreuzung Bei den drei Pfählen/Bennigsenstraße (Linie 2, 10) über Stresemann- und Steubenstraße bis zur Kreuzung Julius-Brecht-Allee (linie 1) ist im Planfeststellungsverfahren.

Mal wieder im Planfeststellungsverfahren sozusagen. Oder immer noch. Ein (erstes) Planfeststellungsverfahren ist am 23. Juli 2015 eingeleitet worden. Anhörungsverfahren und Erörterungstermin folgten. Der Beirat Vahr votierte ausdrücklich für das Projekt. Auf Hemelinger und Osterholzer Seite stieß es auf Ablehnung. Es formierte sich Widerstand auch gegen das Abholzen von rund 150 Bäumen an der geplanten Trasse. Und jetzt hat die Stadt aufgrund der im bisherigen Verfahren vorgebrachten Einwendungen Planunterlagen mit umfangreichen Aktualisierungen vorgelegt. Die Querverbindung Ost kehrt aus der Warteschleife zurück und wird wieder aufs Gleis gesetzt. Bis 21. September werden das aktualisierten Planungen zum Gesamtpaket öffentlich ausgelegt.

Und dann bleiben wieder vier Wochen Zeit für Eingaben. Es wird geprüft, gebastelt. Wenn der Planfeststellungsbeschluss dann „gerichtsfest“ sei, könne das Ausschreibungsverfahren gestartet werden, so Jens Tittmann, Sprecher des Bauressorts. Dann werde abgewartet, ob Klagen eingereicht werden. Wenn das alles nicht passiert und das Projekt „rechtlich verbindlich“ wird, dann rückt auch eine Verwirklichung näher. „Wir gehen davon aus, dass ein Baubeginn in den nächsten Jahren eine Option ist“, sagt Andreas Holling, Sprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG).

Zurück aus der Zukunft in die Pläne: Das Projekt ist aus Sicht der Bauressorts „sinnvoll und vorteilhaft“. Vor allem die Bewohner aus der Vahr, aus Blockdiek und Osterholz werden besser ans Gleisnetz angeknüpft. Die Innenstadt wird viel schneller erreicht. Die Zeitersparnis auf dem Weg von der Berliner Freiheit bis zur Domsheide wird auf zehn Minuten beziffert. Um die zwei Millionen Auto-Kilometer werden jährlich eingespart, heißt es. Die Kohlendioxidbelastung wird um bis zu 900 Tonnen pro Jahr gesenkt. So weit, so gut.

Die Kosten für die Querverbindung werden laut Tittmann derzeit auf 36,2 Millionen Euro beziffert. 90 Prozent sind förderfähig und werden demnach vom Bund bezahlt. Die immer noch umstrittene Querverbindung hat jedenfalls „Planungsstand“ und dreht ihre Schleifen in der „Runde der Umsetzung“, heißt es.

Lokalpolitiker und Bürgerschaftsabgeordnete aus Hemelingen und Osterholz lehnen die Querverbdinung immer noch ab. Sie haben jüngst als Alternative einen raschen Ausbau der Linien 2 und 10 vom Sebaldsbrücker Depot über die Osterholzer Heerstraße bis zum Weserpark gefordert.

Auch dieses Projekt ist im Verkehrsentwicklungsplan verankert. Es ist aber noch Zukunftsmusik, eine Vision. Die politische „Ostrunde“ aus Parlamentariern und Beiräten bringt als Ergänzung noch eine „Querspange“ vom Weserwehr (Endstation der Linie 3) durch die Malerstraße bis zu den Gleisen der Linien 2 und 10 ins Spiel. Bürgerschaftspräsident Christian Weber, Hastedter Sozialdemokrat, hat sich jüngst dafür ausgesprochen, in den Bereichen der Stadt die Straßenbahn zu verlängern, in denen die Bürger es wollen, die Beiräte dafür sind und es keinen Disput gebe. Das sei viel sinnvoller als in anderen Stadtteilen gegen den Willen vor Ort Projekte durchzudrücken.