„Plan A musste aufgehen“: Johannes Oerding über Karriere, Mama und Ina Müller

Tritt am Sonntag, 16. April, in der Stadthalle Bremen auf: Sänger Johannes Oerding. © Thomas Leidig

Im Vorfeld des Bremer Konzerts plaudert Sänger Johannes Oerding im Interview über Karriere, Mutter und Freundin Ina Müller.

Bremen – Johannes Oerding ist aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Längst füllt er die ganz großen Hallen. Sein aktuelles Album „Plan A“ schaffte es auf Anhieb auf Platz 1 der deutschen Charts. Am Sonntag, 16. April, kommt der 41 Jahre alte Sänger in die Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena). Reinhard Franke sprach mit ihm über seine Karriere, das Leben als Popstar und seine Lebensgefährtin Ina Müller, mit der er seit 2011 liiert ist.

Herr Oerding, das aktuelle Album heißt „Plan A“. Was hat es mit diesem Plan auf sich?

Ich bin oft gefragt worden, was ich geworden wäre, wenn das als Musiker nicht geklappt hätte. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich viel zu lange über eine Antwort nachdenke. Eigentlich habe ich es immer gewusst, dass ich nur als Musiker glücklich sein kann. In einem Song heißt es dann auch „Die Idee von Plan B ist, dass Plan A funktioniert“. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, etwas anderes zu machen. Plan A musste aufgehen, und momentan geht er ganz gut auf.

Es gab auf dem Album „Konturen“ den Song „Ich hab’ Dich nicht mehr zu verlieren“ zusammen mit Ina Müller. Wie war das?

Es fällt mir sehr leicht, mit Ina Songs zu schreiben. Es ist sogar wahnsinnig befruchtend, deshalb machen wir das auch so oft. Wir sind gegenseitig unsere größten Musen. Ich versuche, für ihre Platten auch immer die Musik zu schreiben. Sie weiß, dass ich da ihren Ton treffe. Wenn ich meine Texte schreibe, dann lege ich sie Ina auch mal hin und frage sie nach ihrer Meinung. Ich bin froh, dass ich mit ihr jemanden habe, der mich besser kennt als jeder andere. Sie weiß, wie es am Ende bei mir authentisch klingt.

Warum sind Sie mit Ina eigentlich nie zusammen gezogen?

Weil es so viel mehr Spaß macht. Wir sind beide selbstständig und sehr gerne unabhängig und wollen das gerne auch bleiben. Wir daddeln zu Hause sehr viel kreativ rum. Ich glaube, dass man sich gegenseitig auch stören kann, wenn der eine gerade in einer kreativen Phase ist und der andere nicht. Wir haben keinen richtigen Grund, um zusammenzuziehen, weil wir keine Familie gründen wollen oder weil es da andere Menschen gibt, für die wir Verantwortung übernehmen müssen. Wir können uns diesen Luxus des Alleinseins gönnen, um auch ein Leben als Künstler leben zu können. Das tut uns ganz gut.

Sie sind längst ein Popstar. Wie schaffen Sie es da, nicht abzuheben?

Es sind meine Familie und der engste Freundeskreis, der mir immer wieder das Gefühl gibt, dass ich das vierte Kind bin und nicht nur dieses Leben lebe, das mit Feenstaub überstreut ist. Ich bin ganz normal, bin Sohn, schaue in den Kühlschrank, wenn ich daheim zu Besuch bin, mähe den Rasen und schmiere mir ein Brot. Solche Dinge und auch ein gewisses Vereinsleben auf dem Dorf waren meinen Eltern immer sehr wichtig. Ich kann dann komplett runterfahren. Natürlich muss ich allen erzählen, wie es war Robbie Williams zu treffen. Aber dann gehe ich abends mit meinem Bruder zum Fußball-Training und alles ist wie früher.

Und Ihre Mutter freut sich immer noch, wenn sie Ihren Koffer auspacken darf, war mal zu lesen?

Ungefragt, vor allem. Das ist das Schöne an Müttern, dass sie es nicht sein lassen können. Ich komme zu Besuch und muss nichts sagen. Ich besuche dann kurz meine Freunde, komme wieder, und die Wäsche steht gebügelt da.

Wann haben Sie realisiert, dass Sie ein Popstar sind?

Es gibt Zahlen und Fakten, die einem suggerieren, dass Du da oben in der Liga mitspielst. Egal, ob das die Charts sind, die Ticketverkäufe oder eben der Bekanntheitsgrad. In den vergangenen Jahren ist das durch die Fernsehpräsenz passiert. Und ich habe gemerkt, dass ich fast überall erkannt werde. Man wird bewertet und bewundert. Wenn ich dann Fotos mit Fans mache, merke ich, dass diese Menschen zittern. Dann weiß ich, dass das für sie etwas krass Besonderes ist.

Sie waren zweimal Gastgeber bei „Sing meinen Song“, werden erneut in der Jubiläums-Sendung 2023 sein. Und Sie waren auch mal in der Juty bei „Voice of Germany“. Was gibt Ihnen das? Oder ist es Business as usual?

Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Dann würde ich es nicht machen. Ich habe den Luxus, zu solchen Formaten auch „Nein“ zu sagen. Um bei „Sing meinen Song“ dabei sein zu können, würde ich sogar Geld bezahlen. Das ist so ein Mehrwert und die totale Inspiration, mit anderen Künstlern auf einer Couch zu sitzen, über Musik zu reden und gemeinsam Musik zu machen. Man kann sich über Künstlerprobleme austauschen. Für mich ist „Sing meinen Song“ eine Art Therapie-Urlaub. Ich bin der dienstälteste Teilnehmer aller Zeiten und will da immer wieder hin. Bei „The Voice“ war es ein Glücksfall, dass ich da gefragt wurde. Das war genau in der Pandemie, wir mussten viele Konzerte absagen. Da fragte ich mich schon, ob mich die Leute vergessen. Aber als etablierter Künstler war ich dann doch dankbar, dass ich teilnehmen konnte.

Was sind Künstlerprobleme?

Das sind kreative Phasen, wo es nicht so gut läuft. Sei es eine Schreibblockade oder Bühnenangst. Oder wenn man als Künstler eine Panik-Attacke bekommt, bevor es auf die Bühne geht. Oder wenn man sich vor Relevanz-Verlust fürchtet. Das ist die Angst, dass man denkt, dass es bergab geht. Und wie geht man mit öffentlicher Kritik um? Das kann hier und da richtig gemein sein.

Erst mit Ende 20/Anfang 30 gelang der Durchbruch. Wie schwer war es vorher?

Was die Popularität angeht, stimmt es. Das Gute war, dass ich schon Musik gemacht habe, seit ich 19 war. Ich konnte davon leben, seit ich 21 bin. Zwar nicht so wie jetzt, aber ich habe immer nur Musik gemacht. Ich habe in Gala-, Cover- und Soulbands gespielt und Songs für andere Künstler geschrieben. Ich hatte soviel Kohle, dass ich meine Miete zahlen konnte und der Kühlschrank immer voll war. Alles, was mit dem Leben als Popstar später kam, ist die Kirsche auf der Torte. Ich war schon früher zufrieden, als ich normal von Musik leben konnte.

Ihr Vater ist Arzt, Ihre Mutter Krankenschwester. Die Familie lebt in einem kleinen Dorf am Niederrhein. Das ist nicht der Nährboden für eine Popstar-Karriere. . .

Stimmt! Zumindest, was das Klischee angeht. Ich wundere mich manchmal auch, dass ich bei meiner rosaroten Kindheit so viel Output habe und so viele Möglichkeiten, über Dinge zu singen. Aber auch da findet man Ursprünge, warum man so ist, wie man ist. Ich war früher ein kleines, schmächtiges Kind mit einer hohen Piepsstimme. Und mein Ding war das Singen. Das war mein Nährboden, um den künstlerischen Weg einzuschlagen.

Haben Sie manchmal die Sehnsucht, mal wieder in einem kleinen Club mit anderem Namen zu spielen?

Schöne Frage! Ich will Clubs und Arenen gar nicht miteinander vergleichen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Konzerte und Herangehensweisen. Natürlich macht es mir Spaß zu sehen, dass ich es über die Stadtgrenze Hamburg geschafft habe. Aber ich habe zuletzt in einem kleinen Club in Luxemburg gespielt, das war schon auch geil. Jeder Künstler braucht mal wieder die kleine Bühne, um zu sehen, wo alles begann. Ich bin dankbar, wie alles kam!

Johannes Oerding am 16. April in der Bremer Stadthalle

Johannes Oerding kommt am Sonntag, 16. April, mit seinem Nummer-1-Album „Plan A“ (sein siebtes Werk) in die Stadthalle Bremen (ÖVB-Arena). Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr. Tickets kosten etwa ab 53 Euro und sind unter unter der Hotline 01806/570070 zu haben.