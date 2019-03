Pinguinfest im Übersee-Museum

Sie sind die Stars der „Antarctica“-Sonderausstellung im Übersee-Museum: Pinguine.

Bremen - Beim Pinguinfest am Sonnabend, von 13 bis 18 Uhr stehen diese Vögel daher auch im Mittelpunkt. Kinder und Eltern können bei Workshops und Kurzvorträgen spielerisch mehr über die Antarktis und ihre tierischen Bewohner erfahren. An der Experimentierstation demonstriert Dr. Antje Mewes von der Zooschule des Zoos Bremerhaven, wie Humboldtpinguine leben. Bei Begegnungen mit dem Pinguinforscher Dr. Klemens Pütz bekommen die Besucher Infos aus erster Hand. Wer schon immer in die Antarktis reisen wollte, den nimmt das Alfred-Wegener-Institut per Virtual-Reality-Brille mit an die Schelfeiskante. Eintritt: 11,50 Euro.