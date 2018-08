Im Kultursalon der Gewoba startet der Kabarett-Herbst

Mit dem Kabarettisten Peter Vollmer beginnt die Comedy-Saison in der Vahr.

Der Kabarettist Peter Vollmer eröffnet die Herbstsaison im Kultursalon der Gewoba (Emil-Sommer-Straße, Vahr). Am Freitag, 7. September, präsentiert er dort sein – so die Ankündigung – „Männer-Kabarett" mit dem Titel „Frauen verblühen, Männer verduften". Beginn: um 20 Uhr. „Frauen sind natürlich auch herzlich willkommen", betont eine Gewoba-Sprecherin.

Humorig geht‘s dann auch weiter im Salon – und zwar am Freitag, 28. September, um 20 Uhr. „Wie war dein Tag, Schatz?“ Diese Frage ist zugleich der Titel des Programms von Hans Gerzlich. Ein Programm aus der Welt von Kaffeeküche und Konferenzraum. „Bürogeflüster vom Feinsten“, so die Sprecherin. „Der Humorist hat das Büro als Diplom-Ökonom und ehemaliger Marketing-Referent jahrelang selbst erlebt. Er klärt kundig auf, warum man in Bewerbungsgesprächen auf jeden Fall rotzfrech auftreten sollte und wieso man Stellenanzeigen wie Reiseprospekte lesen muss.“

Am Freitag, 19. Oktober feiert Vera Deckers „exklusiv im Kultursalon“ eine Vorpremiere ihres Programms „Wenn die Narzissten wieder blühen“. „Die gelernte Psychologin präsentiert einen höchst witzigen Abend, der hintersinnig und amüsant die Stolperfallen und Fettnäpfchen in unserer narzisstischen Welt entlarvt“, heißt es in einer Vorschau. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Komikerin Senay Duzcu bringt „ihre Sicht auf Deutschland“ am Freitag, 26. Oktober, in den Kultursalon (Beginn: wiederum um 20 Uhr). „Witzig, scharfzüngig und charmant“ sei die Künstlerin, sagt die Sprecherin. In „Hitler war eine Türkin“ mache die Komikerin „Comedy mit Tiefgang“ und setze dem Ganzen „mit lebendiger Mimik und Gestik das Sahnehäubchen auf“. Und weiter: „Dabei nimmt sie nicht nur typische Migrantenthemen ins Visier, sondern greift auch die Themen auf, die die Damenwelt und auch sicher den einen oder anderen Herren bewegen.“