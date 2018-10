Pause für „Weser-Shuttle“

Bremen - Der „Weser-Shuttle“ sollte Pendler und den Innenstadtverkehr entlasten, jetzt steht das Projekt vor einer Pause. Wenige Wochen vor Abschluss der viermonatigen Testphase haben die Verantwortlichen Bilanz gezogen. Ergebnis: „Rein wirtschaftlich war es kein Erfolg“, sagte Projektleiterin Sandra Veith am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung. Voraussichtlich Ende Oktober werde der Verkehr eingestellt. Ein neuer Versuch könne dann im nächsten Sommer folgen, genügend Rückschlüsse habe man aus der Testphase ziehen können, erklärte Veith.

Die Gründe für die gemischte Bilanz seien vielschichtig, so Veith. Ohne konkret zu werden, hätten die reinen Fahrtgastzahlen die Kosten des Fährbetriebs nicht gedeckt. Überrascht sei man davon jedoch nicht gewesen, „viele Beteiligte haben damit gerechnet“. Zudem habe man erst im laufenden Betrieb mehrere „Säulen“ erkannt, an denen zu arbeiten sei. Dazu zähle unter anderem, dass die „Alma“ keine Fahrräder transportieren könne und Fahrten vom Ausgangspunkt zur Zeit nur im 80-Minuten-Takt möglich seien.

Veith bezeichnete mit Blick auf den angestrebten Nutzen für Pendler, also Zeit zu sparen, die Fahrtdauer als „indiskutabel“. Außerdem, erklärte die Projektleiterin, habe man den Faktor Shopping bei der Planung nicht ausreichend berücksichtigt. Viele Pendler hätten sich demnach die Möglichkeit gewünscht, an der „Waterfront“ Halt zu machen, letzte Station ist aber in der Testphase am „Landmark-Tower“. Die Rückmeldung der Fahrgäste sei hingegen „nur positiv“ gewesen, sagte sie. Viele Menschen genossen den Blick und berichteten, sie fühlten sich „wie im Urlaub“.

+ Die „Alma“ bringt noch bis Ende Oktober Pendler vom Weserstadion über mehrere Stationen bis zum „Landmark-Tower“. Danach endet die Testphase und damit vorerst auch das ganze Projekt „Weser-Shuttle“. 2019 könnte es weitergehen. © Koller

„Man kann schlechter zur Arbeit kommen“, so Veith. Auch wenn das Vorhaben Ende Okotber zunächst eingestellt werde, „gestorben ist das Projekt dadurch nicht“, machte Veith klar. Das Projekt sei „mitnichten ein unrealistisches Utopia“, es sei nun an der Zeit, die Politik mit ins Boot zu holen. Alle müssten an einen Tisch kommen und „nicht in ihrer eigenen Suppe puddeln“. Die Zeit, solche Projekte nachhaltig umzusetzen, sei gekommen.

Der „Weser-Shuttle“, der von CDU-Spitzenkandidat und Neusta-Chef Carsten Meyer-Heder und anderen Beteiligten – unter anderem der Zech-Gruppe, Werder Bremen und dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen – Anfang Juli ins Leben gerufen worden war und in den rund 250 000 Euro flossen, müsse beim nächsten Anlauf „in die richtigen Kanäle laufen“, so Veith.

Soll heißen: Gerade vor dem Hintergrund der angespannten Verkehrssituation in Bremens Innenstadt müssten auch politische Gremien ins Boot geholt werden. Um den womöglich zweiten Versuch im kommenden Jahr erfolgreicher gestalten zu können, müsse man zum einen die Fahrtzeit deutlich verringern und Anlegestellen auch auf der anderen Weserseite anfahren können. Auch ein zusätzliches Schiff wäre denkbar. Veith bezeichnete die Testphase als „sehr lehrreich“ und mit Blick auf die Zukunft schöpfe sie daraus Mut. „Man kann was bewegen. Wir können das schaffen“, so Veith kämpferisch.