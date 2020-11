Volksverhetzung: Geldstrafe für Pastor Olaf Latzel

Abwertende Äußerungen über Homosexualität

+ © EPD/Vankann Der Prozess gegen Pastor Olaf Latzel wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung hat am Freitag begonnen. Unterstützer des Pfarrers protestierten vor der Glocke. © EPD/Vankann

Bremen – Dort, wo sonst schöne Musik erklingt, hat unter großem Interesse von Medien und Zuhörern am Freitag der Prozess gegen den Bremer Pfarrer Olaf Latzel begonnen. Das Verfahren findet wegen der Corona-Bestimmungen in der Glocke statt. Am Mittwoch wurde das Urteil verkündet.