Mandolinen und Mondschein

„Die Paradisos“ treten im „Golden City“ auf

+ © Golden City Anselmo DiCaprio und Aldo Regozani, auch bekannt als „Die Paradisos“, treten im „Golden City“ auf. © Golden City

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Der Hafen ruft und wir können nicht widerstehen!“ Das jedenfalls sagen Anselmo DiCaprio und Aldo Regozani, auch bekannt als „Die Paradisos“. Das klingt sehr nach den 50ern und 60ern – und in diesen Jahrzehnten sind die beiden Herren auch zu Haus, musikalisch jedenfalls. Zugleich leben sie aber auch ganz in der Gegenwart. Sonst könnten sie ja auch gar nicht dem Ruf des Hafens folgen – und am Mittwoch, 9. August, um 20 Uhr in der temporären Hafenbar „Golden City“ am Kopf des Europahafens auftreten.