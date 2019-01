21-Jähriger sticht Bekannten nieder - Fahndung endet erfolgreich

Bremen - Ein 22 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Osterholz von einem fast gleichaltrigen Tatverdächtigen lebensgefährlich verletzt worden.

Die beiden Männer sind gegen 5 Uhr nach dem Verlassen einer Straßenbahn verbal aneinander geraten, heißt es in einer Meldung der Polizei. Dieser Streit ging dem zufolge in eine körperliche Auseinandersetzung über. An der Haltestelle „Düsseldorfer Straße“ zog der 21 Jahre alte Tatverdächtige ein Messer und verletzte den 22-Jährigen durch mehrere Messerstiche schwer. Lebensgefahr bestand am Mittwochmittag laut Polizeiangaben nicht mehr.

Der 21-Jährige flüchtete vom Tatort. Spezialeinsatzkräfte konnten den Gesuchten durch umfangreiche Ermittlungen und eine sofort eingeleitete Fahndung am Montag in Bremen-Osterholz festnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen kannten die Männer sich bereits vor der Tat. Als Motiv kommt eine Auseinandersetzung im persönlichen Bereich in Betracht.

Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl. Der 21 Jahre alte Mann wurde der JVA Bremen überstellt.

