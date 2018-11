Feuer zerstört Reihenhaus in Oslebshausen

Bremen - Bei einem Hausbrand in Oslebshausen sind am Montagmittag zwei Personen verletzt worden. Das Gebäude wurde komplett zerstört.

Gegen 12:10 Uhr hatten mehrere Anrufer per Notruf starken Rauch und Feuer aus dem Dach des Reihenendhauses an der Bexhöveder Straße gemeldet, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr. Laut den Anrufern sollte sich eine Frau auf dem Dach befinden. Diese hatte sich vor den Flammen dorthin gerettet.

Die Feuerwehr war mit den ersten Einsatzkräften bereits fünf Minuten nach den ersten Notrufen vor Ort, heißt es. Die etwa 50-jährige Frau war glücklicherweise bereits zwischenzeitlich von Anwohnern über eine Leiter gerettet worden. Sie erlitt Verbrennungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Ein 80-jähriger Mann hatte im Erdgeschoss des Hauses geschlafen, war durch den Brandrauch und die Geräusche aufgewacht und verließ selbsttätig das Gebäude. Der Rettungsdienst diagnostizierte bei ihm den Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung und transportierte auch ihn in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr rückte laut der Meldung mit einem Großaufgebot an. Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 5 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Burgdamm und -Blockland bekämpften und löschten den Brand, der sich auf das gesamte Dachgeschoss und Teile des Erdgeschosses ausgebreitet hatte.

Benachbarter Dachstuhl in Flammen

Das Feuer hatte ebenfalls bereits auf den nächstgelegenen Dachstuhl übergegriffen. Durch den schnellen Einsatz von mehreren Strahlrohren, teilweise über zwei Drehleitern, konnte ein größerer Schaden an weiteren Gebäuden jedoch verhindert werden.

Insgesamt waren 62 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist unklar und wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Der Einsatzleiter gab um 14:26 Uhr die Meldung „Feuer aus“.

