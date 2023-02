„Bremen Classic Motorshow“ zeigt seltene Schätzchen

Von: Ulf Kaack

Deutschlands erster Minivan: Lloyd LT 600 in sechsitziger US-Ausführung mit Panoramaverglasung auf dem Stand der Lloyd-Freunde. Daneben Clubchef Gottfried Schwaner und Lloyd-Enthusiast Hans-Henning Schuhose. © Kaack

Riesenandrang an Besuchern bei der „Bremen Classic Motorshow“. Viele seltene Schätzchen waren bei der Messe in der Stadthalle Bremen zu sehen.

Bremen – Als der Verkehrsfunk am Sonnabendmorgen vor einer extrem angespannten Parkplatzsituation rund um die Stadthalle (ÖVB-Arena) warnte, war klar, dass die „Bremen Classic Motorshow“ (BCM) wieder Tausende von Menschen anlockte. Sogar Besucher aus Skandinavien und Benelux waren dabei.

Zu sehen gab es so ziemlich alles, was die internationale Automobilbranche seit den 50er Jahren auf dem Autosektor auf die Räder gestellt hat. Jedoch waren Vorkriegsmodelle und Nutzfahrzeuge eher spärlich vertreten. Unübersehbar waren die vielen Oldtimer deutscher Herkunft – vom Zustand „stark runtergerockt“ bis zur chromblitzenden Edelrestaurierung.

Bremen - Stadt des Automobilbaus

Nun genießt die Hansestadt nicht nur mit der BCM einen hervorragenden Ruf in der internationalen Szene für Liebhaber klassischer Automobile, sondern blickt auch als eine Stadt des Automobilbaus auf eine lange Tradition zurück. Bereits ab 1905 produzierte die Hansa-Automobil-Gesellschaft Autos in Hastedt, im Jahr darauf folgte die Namag. Beide Unternehmen fusionierten 1914 zu den Hansa-Lloyd-Werken und bauten an der Weser mit großem Erfolg Autos vom Kleinstwagen bis zum Luxusfahrzeug, außerdem Lkw mit Verbrenner- und Elektromotoren. Zu Beginn der 30er Jahre übernahm Carl F. W. Borgward das Unternehmen und baute es zu einem der führenden Hersteller Deutschlands aus.

Aus der Frühgeschichte des Bremer Automobilbaus gab es auf der Messe wenig zu sehen, umso mehr Ausstellungsstücke hingegen aus den Nachkriegsjahren. Am Stand des Borgward-Clubs gab es eine aus Südafrika re-importierte Isabella-Limousine in Rechtslenkerausführung und ein seltenes Goliath Hansa 1100 Coupé zu bestaunen.

Extrem selten: Borgward Hansa 1100 in der Ausführung als Lieferwagen. © Kaack

Den Stand der Deuvet, dem Bundesverband für Young- und Oldtimer, zierte ein unrestaurierter Hansa 1100 in der raren Ausführung als Lieferwagen.

Lloyd-Freunde wollen Marke bewahren

Die Lloyd-Freunde ordnen sich selbst als legitimer Erbe der einst in der Bremer Neustadt beheimateten Lloyd-Motorenwerke ein. Clubchef Gottfried Schwaner erklärte den Hintergrund: „Lloyd war einst der Geldbringer innerhalb der Borgward-Gruppe. 60 Prozent des Konzernumsatzes stammte von der erfolgreichen Tochter, die mit Kleinwagen und Kleintransportern eine Menge Geld erwirtschaftete – vom legendären Leukoplastbomber bis zum Alexander über die LT-Transporter bis hin zur schmucken, aber unglücklichen Arabella. Unser ganz wesentliches Ziel ist es zu verhindern, dass die Marke Lloyd in Vergessenheit gerät.“ Die Gefahr ist in der Tat groß, denn mit dem Borgward-Ende vor über 60 Jahren verschwand auch Lloyd von der Bildfläche. Durch bundesweite Messepräsenzen stellen sich die Clubmitglieder dem Trend entgegen. Außerdem halten sie die Lloyd-Flagge durch aktive Social-Media-Präsenz hoch. Rund 500 Mitglieder zählen die Lloyd-Freunde in Europa. Sie stellen die Ersatzteilversorgung sicher und haben eine digitale Markenbibliothek mit einer wahren Flut von technischen und historischen Dokumenten aufgebaut. Sogar die Markenrechte hat man sich sichern lassen.

Borgwards Erbe traten zunächst Hanomag und ab 1971 Mercedes-Benz mit dem Bau von Nutzfahrzeugen an. Mit dem Premiumkombi T-Modell liefen ab 1977 – nun mit dem Stern auf dem Kühler – wieder Autos im Werk in Sebaldsbrück vom Band.

Das Schnittmodell gewährt Einblicke in die Technik des in Bremen gebauten Mercedes-Roadsters. © Kaack

Gut ein halbes Dutzend Mercedes-Clubs aus der Region präsentierten auf der Messe – geteilt nach Baureihen – ihre Schätze aus Chrom und Stahl. Und auch Mercedes selbst zeigte Flagge mit einem üppig dimensionierten Stand. Thematisch bildete das Jubiläum „30 Jahre C-Klasse“ den Schwerpunkt. „Wir sind uns der historischen Tragweite hier am Standort Bremen bewusst und gehen diesen Weg mit“, erklärte eine Sprecherin von Mercedes. „Viele hier in der Hansestadt gebaute Mercedes-Modelle sind längst zu wertvollen Klassikern geworden.“