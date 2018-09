Touristik-Zentrale wirbt mit Podcasts für die Hansestadt

Bremen für die Ohren

+ © BTZ Die neuen Podcasts der Bremer Touristik-Zentrale können auf dem Handy gespeichert und jederzeit abgerufen werden – wie es die Hörerin hier in der Böttcherstraße macht. Die Tourismus-Werber hoffen auf treue Stammhörer. © BTZ

Bremen - Die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) wirbt auf allen Kanälen, um Besucher in die Hansestadt zu locken. Werbemedium ist längst nicht mehr der klassische Katalog allein. Auch Blogger und soziale Netzwerke spielen heute eine prägende Rolle bei Werbung und Imagebildung. Und so produziert die BTZ auch – wie es immer so schön heißt – „Content“ für die digitale Welt. Aktuelles Beispiel: Podcasts.