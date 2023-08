Bremen ohne Strom: Ausfall betrifft seit der Nacht gleich mehrere Stadtteile

Von: Marcel Prigge

Teilen

In gleich mehreren Stadtteilen Bremens ist über Nacht der Strom ausgefallen. Der Grund dafür ist bislang unklar.

Bremen – In Bremen ist in gleich mehreren Stadtteilen der Strom ausgefallen. Besonders betroffen scheint der Bremer Norden zu sein. Die Gründe für den Ausfall sind bislang unklar.

Strom-Ausfall in Bremen: Mehrere Stadtteile betroffen

Nach Angaben der Feuerwehr sind seit etwa 00.45 Uhr die Stadtteile Schwachhausen, Vahr und Borgfeld betroffen. Keinen Strom haben auch die Ortsteile Lehesterdeich und Ostertor, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen weiter mitteilte.

Seit der Nacht zu Mittwoch, 23. August 2023, sind gleich mehrere Stadtteile in Bremen ohne Strom. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Kurzzeitig habe es in den Gebieten wieder Strom gegeben, das Problem dauere jedoch an. Wieso der Strom in Bremen ausgefallen ist oder wie lange die Störung andauern wird, ist noch unklar. (Mit Material der dpa)