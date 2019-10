Dachgeschosswohnung in Bremen brennt

In der Rostocker Straße in Bremen-Ohlenhof geriet am Montagnachmittag eine Dachgeschosswohnung in Brand.

Im Bremer Stadtteil Ohlenhof gerät eine Dachgeschosswohnung in Brand. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort und konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern.

Bremen - In der Rostocker Straße in Bremen-Ohlenhof geriet am Montagnachmittag eine Dachgeschosswohnung in Brand. Es waren keine Personen mehr in den Räumen. Die Bremer Feuerwehr konnte die brennenden Einrichtungsgegenstände schnell löschen.



Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest.

Bereits Anfang des Jahres kam es zu einem Brand in Bremen-Ohlenhof - dabei konnten von den Einsatzkräften sieben Bewohner und eine Katze gerettet werden.