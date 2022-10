Ökologie zum Ziehen: Junger Bremer baut Automaten um

Von: Martin Kowalewski

Jonte Mai neben seinem allerersten Automaten mit bienenfreundlichem Saatgut. In der Hand hält er eine Kapsel mit Samen und eine sogenannte „Bienen-Praline“. © Kowalewski

Ein junger Bremer baut Automaten um und füllt sie mit bienenfreundlichen Saatmischungen auf. Unter anderem gibt es „Bienen-Pralinen“ zum Ziehen.

Bremen – Bienenfreundliche Saatmischungen aus dem Automaten: Diese Idee hatte Jonte Mai (15) aus Findorff, als er 2019 auf einem Flohmarkt in Berlin einen alten Kaugummi-Automaten sah. Inzwischen hat er das Projekt „Naturschutz2go“ ins Leben gerufen, bei dem es genau darum geht: um Naturschutz zum Mitnehmen.

Das alles hat eine Vorgeschichte. Jonte ist Imker, seit er sieben Jahre alt ist. Er geht diesem Hobby zusammen mit seinem Vater und seinem großen Bruder nach. Die Familie hat vier Bienenvölker mit „sehr sanftmütigen Bienen“. Jonte muss dabei besondern vorsichtig sein, hat er doch eine Allergie.

Besucher dürfen die Bienen schon mal auf die Hand nehmen, das baut Ängste ab. „Die männlichen Bienen, die Drohnen, die haben keinen Stachel“, sagt Jonte. Der 15-Jährige interessiert sich zudem für Wildbienen. Bei vielen Arten sei der Stachel zu weich, um die menschliche Haut zu durchdringen.

Jonte: „Bienen sind so cool“

„Bienen sind so cool. Sie können Sachen, die andere Tiere nicht können“, sagt der bienenbegeisterte Schüler. Bienen können fliegen, bestäubten Blumen und Gemüse. „Ohne sie würde es uns nicht geben“, betont Jonte.

Zurück zu den Automaten. Seit 2020 steht der erste Automat vor seinem Elternhaus. Jonte hat ein Gehäuse gebaut, um den Automaten zu befestigen. Mittlerweile hat er 15 Automaten fertiggestellt, davon stehen um die zehn in Bremen, der Rest in Berlin. Der Bienenfan hat eine Bauanleitung geschrieben, geeignet für Schulen und Kindergärten. So können auch andere seine Idee übernehmen. Bundesweit weiß der Neuntklässler von etwa 50 Automaten.

Bremen: Plastikfreie Kapseln mit Saatgut aus dem Automaten

Die Kapseln mit Samen für bienenfreundliche Pflanzen waren anfangs aus Plastik. Mittlerweile verwendet der junge Bremer plastikfreie Kapseln, die übrigens an den Automaten zurückgegeben werden können. Einjähriges und mehrjähriges Saatgut kommt zum Einsatz. Und sogenannte „Bienen-Pralinen“, bestehend aus einem Lehm-Erde-Gemisch, in dem der Samen gleich drin ist. Die Pralinen müssen nur auf die Erde gelegt und mit Wasser begossen werden, dann verteilen sich die Samen, erzählt Jonte stolz. Ebenfalls im Angebot: Saatgut-Konfetti. Dieses kann ganzjährig, also auch im Winter, eingesetzt werden. Im Herbst kommen zudem Blumenzwiebeln in die Automaten. Besonders wichtig ist Jonte die Aussaat von Frühblühern im Herbst, da die Wildbienen und weitere Insekten im Frühjahr wenig passende Pflanzen vorfinden.

2021 hat der Schüler einen Kondom-Automaten umgebaut. Statt „Verhüterli“ findet hier nun Saatgut in kleinen Schachteln aus Graspapier Platz. Der „Samen-Spender“ hängt bei der „Gemüsewerft“ in Bremen, fünf weitere in Berlin. Der 15-Jährige ist mittlerweile unter anderem mit dem Kinder- und Jugendpreis 2022 ausgezeichnet worden.

Einmal im Monat muss jeder Automat befüllt werden. Bei der Beschaffung des Saatguts wird Jonte von Sponsoren unterstützt. Am Ende des Jahres spendet der engagierte Jugendliche den Erlös an Natur- und Klimaschutzprojekte oder investiert in neue Automaten. Ein Euro kostet es, Samen zu ziehen.

Etwa zehn Stunden pro Woche steckt Jonte, der die 9. Klasse am Gymnasium Horn besucht, in dieses Hobby. Nebenbei engagiert sich der 15-Jährige auch im Jugendbeirat in Horn.

Mehr Infos zu Jontes Projekt unter „www.naturschutz2go.de“.