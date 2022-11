„Night of the Proms“: Das Kribbeln vor dem Neustart

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Das „Antwerp Philharmonic Orchestra“ unter der brasilianischen Dirigentin Alexandra Arrieche sorgt bei der „Night of the Proms“ für den Klassik-Sound. Nach drei Jahren Corona-Pause gastiert das Klassik-Pop-Spektakel im Dezember wieder in Bremen. © Torsten Volkmer

Nach drei Jahren Corona-Pause treffen Klassik und Pop jetzt wieder aufeinander. In Bremen steht der Neustart am 11. Dezember an.

Bremen – Nach drei Jahren Zwangspause wegen Corona und einer harten Zeit für die Veranstalter ist sie in diesem Jahr wieder da: die „Night of The Proms“. Am Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr, meldet sich das Klassik-Pop-Spektakel zurück in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena). Und die Arena dürfte voll werden.

Night of the Proms: „Wir sind ein bisschen aufgeregt“

Oliver Mücke vom örtlichen Veranstalter Koopmann Concerts ist „total froh“, dass es nach der dreijährigen Auszeit (die letzte „Night“ gab es im Dezember 2019) mit den „Proms“ wieder losgeht, wie er gegenüber unserer Zeitung sagt. „Wir sind ein bisschen aufgeregt“, gibt er unumwunden zu. Er freut sich auf viele Kollegen, mit denen es die ganz Zeit über nur per Mail oder Telefon Kontakt gab, „wenn überhaupt“. Und er freut sich auch darauf, einige der treuen Fans wiederzusehen. Denn das Klassik-Pop-Konzert hat etliche „Wiederholungstäter“, Zuschauer, die seit Jahren keinen Termin verpassen. Den einen oder anderen kennen die Veranstalter durchaus, sagt Mücke.

Bremer Veranstalter rechnet mit 8.000 Zuschauern

Richtig froh ist der Konzert-Profi, dass der Zuschauerzuspruch „sehr gut“ ist. Das zeige, die Menschen hätten das Event vermisst. Mücke rechnet mit einer nahezu ausverkauften Stadthalle, also um die 8 000 Zuschauer.

Was erwartet die Musikfans am 11. Dezember in Bremen? Nun, einiges. Da sind „Kool & The Gang“, Amy Macdonald, Nik Kershaw, Carol Decker von „T‘Pau“, Matt Simons und – als Klassiksolistin – Yolanda Brown. Begleitet werden die Stars bei ihren größten Hits vom „Antwerp Philharmonic Orchestra“ und dem Chor „Fine Fleur“ unter der Leitung der brasilianischen Dirigentin Alexandra Arrieche.

Die Fans wissen es, für Neulinge sei das Konzept nochmal kurz erläutert. Bei den Proms trifft Klassik auf Pop, Pop auf Klassik. Inspiriert von der „Last Night of the Proms“ als reines Klassik-Konzert in London am Ende des 19. Jahrhunderts, brachten zwei junge Belgier Mitte der 1980er Jahre Klassik und Pop zusammen. Das Konzept wurde erst in die Niederlanden, 1994 nach Deutschland exportiert. Beeindruckend ist immer wieder der besondere Sound durch das Orchester. Der gibt auch den Popsongs eine außergwöhnliche Note.

Darauf darf sich nun auch „Kool & The Gang“ mit dem souligen Disco-Funk aus den 70ern/80ern freuen. Kennen Sie noch „Celebration“, „Get down on it“, Ladies Night“, „Cherish“ oder „Fresh“? Genau, das waren einst Chartstürmer. Heute besteht „Kool & The Gang“ aus den Gründungsmitgliedern Robert „Kool“ Bell und George Brown.

„Poison Prince“, „This is the life“ und „Don“t tell me that it“s over“ sind einige Songs der britischen Singer-Songschreiberin Amy Macdonald. Bei ihr steht die dunkle, kräftige Stimme im Vordergrund. Mit Nik Kershaw ist ein weiterer Brite dabei. Ihm gelang 1984 mit „Wouldn’t it be good“ der Durchbruch, in Deutschland kam der leichte Sound gut an. Songs schrieb er auch für Elton John und „Boyzone“. Und noch eine Britin: Carol Decker war Frontfrau der Pop-Band „T‘Pau“. Mit „China in your hand“ punktete die Gruppe 1987 auch in Deutschland.

Der aktuellste der Pop-Sänger ist diesmal bei den „Proms“ Matt Simons. Locker, flockig, eingängig und dabei ruhig ist „Catch & Release“. Damit ging"s für den 35-jährigen Singer-Songerwriter aus dem schönen Kalifornien auch in den deutschen Charts nach vorn. Sein Karriere begann über die niederländische Ausgabe von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Da lief sein Lied „With you“ und fand sich plötzlich in den „iTunes Charts“ wieder. Simons" „We can do better“, „Open up“ und „Better tomorrow“ gehören zu den aktuellen Radiosongs.

Saxophonistin Yolanda Brown ist bei den „Proms“ die Klassiksolistin. © Notp

Und nochmal Großbritannien: Klassiksolistin ist die Saxophonistin Yolanda Brown. Die 40-jährige Jazzerin gilt als Ausnahmetalent und war die erste Musikerin, die den „Mobo Award“ für „Best Jazz“ zwei Jahre in Folge gewann. „Mobo“ steht für „Music of Black Origin“.

Tickets fürs Konzert gibt es bei Eventim etwa von 38 bis 80 Euro (plus Gebühren), Telefon 01806/570 070.