Bremen: „Night of the Proms“ fällt aus

Klassik-Pop-Spektakel um ein Jahr verschoben

+ © NOTP „Mr. Music“ John Miles dürfte auch bei der „Night of the Proms“ 2021 in Bremen dabei sein. © NOTP

von Elisabeth Gnuschke schließen

Bremen – Die Absage kam nicht ganz überraschend. Aber sie ist ein weiterer Baustein im Corona-Verschiebe-Puzzle, das die arg gebeutelten Veranstalter hart trifft: Das Klassik-Pop-Spektakel „Night of the Proms“ wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das für Sonntag, 20. Dezember, in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) geplante Konzert wird auf den 5. Dezember 2021 verschoben. Der Beginn bleibt bei 18 Uhr.