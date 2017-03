Salto und „Superman“

Abenteuerliche und atemberaubende Kunststücke zeigten Motocross-Fahrer bei der „Night of Freestyle“ in der Bremer ÖVB-Arena. 6000 Zuschauer reagierten begeistert. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Anspannung ist gewaltig. „Ich habe 500 Puls“, ruft Moderator Sven Schreiber ins Mikro. Das dürfte bei Fahrer Oliver Lie aus Norwegen nicht anders sein. Er rast auf eine der vielen Rampen in der Stadthalle (ÖVB-Arena) zu. Lie plant eine Deutschland-Premiere, die sehr gefährlich ist. Den knapp 6 000 Besuchern in der fast ausverkauften Halle stockt der Atem. Ein Höhepunkt im zweieinhalbstündigen Programm der Motocross-Show „Night of Freestyle“.

Oliver Lie zieht es durch: Erstmals springt ein Fahrer auf deutschem Grund einen Vorwärtssalto mit einem Motorrad. Das ist halsbrecherisch und sieht atemberaubend aus. Der Applaus ist gewaltig. Auch die Kollegen klatschen.

Der Franzose Remi Bizouard, dreifacher Weltmeister im Motocross, zeigt ebenfalls ein Kunststück, das in der Szene einen enormen Respekt genießt. Er rast auf die Rampe und springt einen sogenannten „Volt“. Während er zwischen den etwa 20 Meter auseinanderstehenden Rampen hoch über den Hallenboden fliegt, dreht er seinen Körper nach hinten, steigt mit den Beinen über die Maschine und kann sich schließlich wieder normal hinsetzen. Der Blick in die Zeitlupe zeigt: Bei der 360-Grad-Drehung im Flug berührt er nur einmal mit den Beinen den hinteren Bereich seiner Maschine. Der „Volt“ gilt als schwer. Das Motorrad ist danach schwer zu landen. Der Saal kocht.

Die zwei Spanier Antonio Navas und Rocky Florensa haben sich zu zweit auf eine Maschine mit verlängertem Sitz gesetzt. Sie springen und bilden zusammen eine Kerze. Die Zuschauer schenken den beiden zum Dank eine „La-Ola“-Welle mit ihren Handylampen. Beim „Superman“ löst sich der Motorrad-Springer von seinem Gefährt und hängt sich dran wie ein Schweif. Er hält sich dabei hinter dem Sitz mit den Händen fest. Zur Landung muss er wieder sitzen. Das alles dauert vielleicht drei Sekunden. Das beherrschen alle Motorradfahrer des Abends.

Der freie Flug auf den Motocross-Maschinen sieht schon furchterregend aus. Doch es geht noch schwergewichtiger. 150 Kilo wiegt der „Quad“ von Alez Rozma aus Slowenien. Da möchte man nicht drunterkommen. Das hindert Rozma aber nicht daran, mit dem vierrädrigen Gefährt ohne Dach oder Schutzstangen einen Salto zu springen. Applaus. Er fährt von der Rampe und zurück an den Start, gibt Vollgas und hebt erneut von der Rampe ab. Plötzlich zündet eine Fontäne. Weit über dem Boden springt Rozma vom Sitz und schwingt beide Beine nach rechts – bis Beine und Gesäß vorm Lenker sind – und zurück. Schnell dreht er sich zurück und landet auf der Zielrampe.

Die Zuschauer erleben mit, dass sich solche Motor-Akrobatik auch mit einem 750 Kilo schweren Buggy machen lässt. Fahrer Gerd Mayr aus Österreich hat Stangen über dem Kopf und ist fixiert wie ein Formel-Eins-Pilot. Für ihn wird eine Rampe so präpariert, dass er nahezu senkrecht abhebt. Mayr testet zweimal die Anfahrt. Er braucht Tempo 70, damit alles gut geht. Und er muss die Rampe gerade treffen, sonst drohen ihm Verletzungen.

Es gelingt. Lichteffekte und Pyrotechnik begleiten den Abend. Aber das Programm enthält auch einen Gegenpart – die Mountainbike-Fahrer. Auch sie springen über Rampen, zeigen Saltos und verrückte Kunststücke. Das wirkt im Vergleich minimalistisch, begeistert die Zuschauer aber genauso.