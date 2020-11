Brotmesser, Tischbein und Tasse als Waffen: Schlägerei in der Bremer Neustadt

Am Montagabend schlugen sich zwei Männer in einem Hausflur in der Bremer Neustadt. Neben Fäusten kamen auch ein Brotmesser, ein Tischbein und eine Tasse zum Einsatz.

Bremen - Ein 43-Jähriger suchte gegen 21.50 Uhr eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Großen Johannisstraße in der Bremer Neustadt auf. In der Wohnung hielt sich sein späterer 31-jähriger Kontrahent auf, heißt es in einer Meldung der Polizei Bremen. An der Wohnungstür gerieten die beiden Männer demnach aus noch ungeklärter Ursache zunächst verbal und dann körperlich aneinander. Aus einer angrenzenden Wohnung, in der ein Bekannter des 43-Jährigen wohnte, habe er ein Brötchenmesser und ein Tischbein geholt.

Währenddessen bewaffnete sich der 31-Jährige laut Angaben der Polizei Bremen mit einer Kaffeetasse. Im Hausflur gingen die Männer dann wieder aufeinander los. Aufgrund der lautstarken Auseinandersetzung alarmierte ein weiterer Bewohner des Mehrparteienhauses die Polizei Bremen. Der 31-Jährige, als auch der 43-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht, heißt es weiter in der Meldung der Polizei. Gegen die beiden Männer ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung.