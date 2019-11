Versuchter Raub auf Kiosk: Besitzer handelt mutig

In der Neustadt

+ © imago/Symbolbild Der Räuber war mit einem Messer bewaffnet. © imago/Symbolbild

Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochabend versucht, einen Kiosk in der Bremer Neustadt zu überfallen. Der 71 Jahre alte Besitzer aber handelte mutig und schlug den Räuber in die Flucht.