Dank eines aufmerksamen Nachbarn: Polizei fasst Einbrecher-Duo

Bremen - Ein Klirren, Lichtschein und die Bewegungen eines Mannes haben einen Nachbar in der Nacht auf Sonntag auf einen Einbruch aufmerksam werden lassen. Einen kurzen Anruf später wurde daraufhin ein Einbrecher-Duo in der Neustadt gefasst.

Gegen 5.25 Uhr hörte der Zeuge das Scheibenklirren und nahm einen Mann vor einer Bar an der Duckwitzstraße wahr, heißt es in einer Meldung der Polizei. Da die Eingangstür der Lokalität Beschädigungen aufwies und im Inneren Licht brannte, zählte der Anrufer eins und eins zusammen und alarmierte die Polizei.

Als der 39-jährige Bremer bemerkte, dass sich der Verdächtige zusammen mit einem weiteren Komplizen vom Ort des Geschehens entfernte, nahm er die Verfolgung auf und lotste die eintreffenden Kollegen so zu dem Einbrecher-Duo. Die beiden 34 und 36 Jahre alten Männer konnten laut der Polizei noch in Tatortnähe gestellt und festgenommen werden.

Das Bremer Beamten haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und loben ausdrücklich das umsichtige Verhalten des Anrufers. „Wenn Sie Zeuge einer Straftat werden, bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr sondern rufen Sie die Polizei“, heißt es als Ratschlag am Ende der Mitteilung. „Bleiben Sie mit dem Notruf in Verbindung und beschreiben Sie, was Sie sehen. Wie sieht der Täter aus? Wie die Umgebung? Wohin flüchtet er?“

kom

