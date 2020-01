Mann will mit Gullideckel ein Fenster von Linken-Büro einwerfen

Mit einem Gullideckel hat ein Mann versucht, ein Fenster des Büros der Linken in der Bremer Neustadt einzuschlagen.

Bremen - Die Polizei Bremen hat am Donnerstag einen 49 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, nachdem dieser gegen 19.50 Uhr eine Fensterscheibe eines Abgeordnetenbüros der Partei Die Linke in der Bremer Neustadt beschädigt hatte. Die Beamten konnten den Mann noch in Tatortnähe festnehmen.

Zeugen beobachteten laut Angaben der Bremer Polizei, wie ein Verdächtiger mit einem Gullideckel die Scheibe des Parteibüros am Buntentorsteinweg einwarf. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 49-jährigen Tatverdächtiger wenig später stellen.

Der verhaltensauffällige Bremer wurde nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Die Kriminalpolizei ermittelt, heißt es abschließend in der Meldung der Beamten.

kom