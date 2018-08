Neues „Bild des Monats“ im Overbeck-Museum

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi spricht von einem „imposanten Gemälde“. Und das „imposante Gemälde“ ist nun das neue „Bild des Monats“ im Vegesacker Overbeck-Museum an der Alten Hafenstraße 30. Es handelt sich um die „Blühenden Kastanienbäume“ des Malers Fritz Overbeck.

Zentrum des Bildes sind – eben – die mächtigen Kronen zweier Kastanienbäume. „Schon vor mehr als 100 Jahren bezeichneten etliche Freunde und Verwandte von Fritz Overbeck dieses Werk als ihr Lieblingsbild“, sagt Pourshirazi.

Und weiter: „Die besondere Wolkenformation am Himmel steigert die starke Wirkung des Bildes noch. Heute befindet sich das Gemälde in Privatbesitz und wird nur selten öffentlich gezeigt. Das Overbeck-Museum konnte es jedoch als Leihgabe für die aktuelle Ausstellung gewinnen, so dass es nun als ,Bild des Monats‘ präsentiert werden kann.“

Overbeck (1869 bis 1909) gehörte zu den fünf Gründungsvätern der Künstlerkolonie Worpswede. 1905 verließ er Worpswede, um sich in Bröcken bei Vegesack niederzulassen – ländliche Idylle zog ihn an. Im Alten Packhaus ist ihm und seiner Frau Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937) seit 1990 das Overbeck-Museum gewidmet.

Das Gemälde „Blühende Kastanienbäume“ zeigt exakt jenen Ort in Worpswede, an dem Fritz Overbeck mit seiner Familie bis zum Jahr 1905 gelebt hatte. Sybille Wienkoop, die im Archiv des Museums für die Digitalisierung der Briefe des Malerpaares zuständig ist, hat das „Bild des Monats“ für den September ausgewählt.

Wie gewohnt, bietet Museumsleiterin Pourshirazi wieder zwei Kurzführungen zum „Bild des Monats“ an, die „eine intensive Bildbetrachtung mit Fakten und Geschichten rund um das Gemälde“ verknüpfen. Die Termine: Mittwoch, 5. September, 17 Uhr, und Donnerstag, 13. September, ebenfalls um 17 Uhr. Die Führungen kosten zwei Euro plus Museumseintritt.

Im nächsten Jahr übrigens stehen in Vegesack größere Feierlichkeiten an – wegen der 150. Geburtstage von Fritz Overbeck und Hermine Overbeck-Rohte. In Kooperation mit der Vegesacker Traditions-Buchhandlung Otto & Sohn hat das Museum deshalb einen Kalender für 2019 aufgelegt, der – so Pourshirazi – „einige der schönsten Bilder des Malerpaares in sich vereint“. Titelmotiv ist der „Abend im Moor“ von Fritz Overbeck. Der Kalender ist in einer limitierten Auflage von 100 Exemplaren erschienen. Er ist im Overbeck-Museum erhältlich und kostet 18 Euro, hieß es weiter.

Künstlerinnen in der Tobias-Schule

Bilder von Mareike Seegers-Herenda und Nena Nevzeta Zulic sind demnächst in der Orangerie der Tobias-Schule (Rockwinkeler Landstraße 41–43, Oberneuland) zu sehen. Zur Eröffnung sprechen am Sonntag, 9. September, Dieter von Glahn (Geschäftsführer der Tobias-Schule) und Jürgen Brandt (Galerie Brandt-Credo). Beginn: 12 Uhr. Weitere Öffnungszeiten: Sonnabend, 15. September, 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 23. September, 14 bis 18 Uhr – sowie nach Vereinbarung.

Die „denkmalgeschützte Orangerie mit ihrem besonderen Flair aus dem späten 18. Jahrhundert bietet ideale Lichtverhältnisse und genügend Raum“ für zwei sehr unterschiedliche Künstlerinnen, heißt es in einer Vorschau.

Unter dem Titel „Die Welt ist kunterbunt“ zeigt Mareike Seegers-Herenda, die in Baden-Württemberg geboren und aufgewachsen ist, aktuelle Arbeiten. „Biografisches und der Alltag sind meine Inspirationsquellen“, sagt die studierte Bildhauerin und Malerin, die an der Hochschule für Künste in Bremen ihren Diplomabschluss gemacht hat.

Die aus die aus Sarajevo stammende Malerin und Dichterin Nena Nevzeta Zulic, die seit 1994 in Deutschland lebt, zeigt unter dem Titel „Farbklänge und Poesie“ unter anderem Landschaftsbilder in Acryl.