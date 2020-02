Befreiung von den Nazis

Der 8. Mai 1945 gilt als Tag der Befreiung von der NS-Diktatur in Deutschland. Nach dem Willen der Regierungskoalition in Bremen soll der Tag nun ein bundesweiter Gedenktag werden. Sie bezieht sich in ihrem Dringlichkeitsantrag auf aktuelle Geschehnisse.