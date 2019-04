Verkehrschaos: Neuenlander Straße nach Lastwagen-Unfall gesperrt

Nach einem Lastwagenunfall ist die Neuenlander Straße in Bremen gesperrt. Die stark befahrene Verkehrsader in Bremen ist noch bis vorraussichtlich 18 Uhr gesperrt.

Bremen - Verkehrschaos in Bremen. Nach Angaben der Polizei geriet am Mittwochnachmittag ein 65 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Neuenlander Straße aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß dabei mit einem Abschleppfahrzeug und einem Opel zusammen. Alle drei Fahrer kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Gegen 14.15 Uhr fuhr der Fahrer eines Sattelschleppers in stadtauswärtige Richtung, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor und auf die Gegenfahrbahn fuhr. Dabei erfasste er ein Abschleppfahrzeug und einen Opel. Alle drei Fahrer wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Die Neuenlander Straße ist voraussichtlich noch bis etwa 18.00 Uhr in beide Richtungen zwischen dem Neuenlander Ring und "Alter Kuhweideweg" gesperrt.

