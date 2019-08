Neue Ideen für den Supermarkt

Kaum etwas wird in Bremen so sehr verehrt wie die Tempo-30-Zone. Die Bremer lieben Tempo 30. Dieser Eindruck jedenfalls drängt sich gleichsam ungebremst auf, denkt man an die vielen Tempo-30-Schilder in der Stadt.

Bremen - An manche Schilder denkt man oft – zum Beispiel, wenn die Post wieder mal einen dieser Briefe mit einem in der Regel nicht gerade vorteilhaften, dafür aber teuren Porträtfoto gebracht hat. Da gibt es dann kein Halten mehr, was die Tempo-30-Euphorie angeht.

Und wenn das schon so ist, warum macht Bremen dann nicht konsequent den nächsten Schritt – und führt noch mehr Tempo-30-Zonen ein? Nun, nicht auf der Straße, das kann ja jeder. Und da läuft‘s mit Tempo 30 ja eh schon wie geschmiert – siehe oben. Nein, Tempo 30 muss auch auf andere Lebensbereiche ausgeweitet werden, es muss den Alltag durchwirken wie der Klimaschutzgedanke den rot-grün-roten Koalitionsvertrag.

Mit entsprechenden Modellversuchen könnte das arme Bundesland prächtig auf sich aufmerksam machen. Damit es nicht immer nur hinterherhinkt, sondern auch mal in Fahrt kommt. Um mal ein Beispiel zu nennen: Tempo 30 im Supermarkt – das könnte so ein Bremer Modellprojekt sein. Wer ärgert sich nicht über all die Vordrängler und Schubser, die ohne Rücksicht auf Verluste und Verletzungen mit dem vollgepackten Einkaufswagen losbrausen, sobald eine weitere Kasse öffnet? Sie brauchen Belehrung und Begrenzung, damit‘s besser läuft. All das und einiges mehr bietet so ein Tempo-30-Konzept. Also, um es mit der Tankstellen-Werbung von früher zu sagen: Es gibt viel zu tun. Packen wir’s an!