Neue Farben und neuer Look für Schnoor-Stadtmusikanten

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Stadtmusikanten sind runderneuert worden. Nein, nicht die Skulptur des Bildhauers Gerhard Marcks am Bremer Rathaus. Die Stadtmusikanten im Schnoor haben ein neues Gewand!

Sie sind mittlerweile eines der beliebtesten Fotomotive für Schnoor-Bummler und Touristen – Esel, Hund, Katze und Hahn vor dem „Bremer Geschichtenhaus“ (Wüstestätte). Sie werden allerdings nicht nur fotografiert, sondern vor allen Dingen auch: berührt. Betatscht. Bestohlen. „Der Esel hatte bereits seinen Schweif eingebüßt und an diversen Stellen war die Farbe abgeplatzt“, sagt eine Sprecherin der Einzelhändlervereinigung City-Initiative.

Und so hat die City-Initiative die Bremer Künstlerin Telly van der Smissen gebeten, den Schnoor-Stadtmusikanten einen neuen Anstrich, einen neuen Look zu verleihen. Man stieß auf offene Ohren. „Ich hatte schon lange die Idee, etwas mit den Bremer Stadtmusikanten zu machen und habe mich daher sehr gefreut, dass ich nun die Möglichkeit hatte, die Figuren im Schnoor zu restaurieren“, so die Künstlerin.

Andrea Erbut vom „Geschichtenhaus“ freut sich über die runderneuerten Stadtmusikanten – und über die Reaktionen der Passanten und Touristen. Die restaurierten Figuren „sehen so anders aus“, sagt Erbut. „Und die Gestaltung regt zum Umdenken an. Man kommt gut mit den Menschen ins Gespräch.“

„Lange Nacht“ in fünf Hotelbars

Das „Courtyard by Marriott“ (Bürgerweide/Bahnhof), das Park Hotel im Bürgerpark, das „Radisson Blu“ (Wachtstraße/Böttcherstraße), das Steigenberger-Hotel in der Überseestadt und auch das Swissôtel am Hillmannplatz – sie alle sind mit von der Partie bei der ersten „Langen Nacht der Hotelbars“ in Bremen. Eine Nacht, die am Sonnabend, 19. Mai, um 20 Uhr beginnt. „In fünf ausgesuchten Locations werden ein attraktives Unterhaltungsprogramm, Snacks und vor allem köstliche Drinks von den besten Barchefs der Stadt geboten“, heißt es in einer Vorschau auf die „Lange Nacht“. Und: „Ein eigens eingerichteter Shuttle-Service verbindet die teilnehmenden Locations im Halbstundentakt.“ Tickets für 19 Euro (plus Vorverkaufsgebühren) gibt es im Internet. Im Ticket enthalten: „ein Getränk in der ersten Location“.

Katja Werker im Sendesaal

Mit ihrem neuen Album „Magnolia“ kommt die Essener Singer-Songwriterin Katja Werker in den Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee – und zwar am Donnerstag, 31. Mai, um 20 Uhr.

„Ich bin seit 1997 als Musikerin, Songschreiberin und Sängerin aktiv. Authentizität und Wärme waren mir in meiner Musik immer sehr wichtig“, sagt die Künstlerin. „Etliche ,Klippen‘ habe ich mit meiner Musik umschifft und der Kontakt zum Publikum bedeutet mir, neben der reinen Freude, mit meiner Gitarre zu spielen und Songs zu schreiben, sehr viel – denn er zeigt mir stets, wo ich genau stehe und überrascht mich auch immer wieder neu.“

Eintritt: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Pourshirazi und die „Supp-Kultur“

Talkrunden und Suppe – auf diese Kombination setzt die Reihe „Supp-Kultur“ in der Rekumer Kirche. Am Freitag, 25. Mai, begrüßt Moderator Thomas Schliefke die Leiterin des Overbeck-Museums, Dr. Katja Pourshirazi. „Ich habe spontan zugesagt – für eine gute Suppe bin ich immer zu haben“, sagt Pourshirazi. Der Talkabend in der Rekumer Kirche (Bremen-Nord) beginnt um 19 Uhr.

Im Overbeck-Museum an der Alten Hafenstraße 30 in Vegesack selbst wurde unterdessen ein neues „Bild des Monats“ gekürt. Dieses Mal ist es das Gemälde „Rosenweg“ von Fritz Overbeck. Es stammt aus dem Jahr 1908 und zeigt – so Pourshirazi – den „eigenen Garten als Ort vollkommener Harmonie und Schönheit“.

Denn: „Ein heller Gartenweg liegt im warmen Sonnenlicht, gesäumt von blühenden Rosenbüschen, deren rosarote Blüten in der Sonne regelrecht aufleuchten. Leichte, flirrende Schatten fallen auf den Weg.“ Museumsmitarbeiter Christian Omorczyk hat sich dieses Bild als „Bild des Monats“ gewünscht. Am Donnerstag, 24. Mai, bietet Pourshirazi um 17 Uhr eine Kurzführung zum „Bild des Monats“ an. Sie kostet zwei Euro plus Museumseintritt.