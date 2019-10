Neubau am Klinikum Mitte: Mit Mozart ins Mittelohr

Die Arbeiten für den Neubau am Klinikum Mitte verzögerten sich immer wieder, die Kosten stiegen von geplanten 230 auf 400 Millionen, doch im Frühjahr zogen die ersten Patienten aus dem Altbau um. Und während bei der Holding Gesundheit Nord (Geno), zu der auch das Klinikum an der St.-Jürgen-Straße gehört, das Defizit für 2019 auf zuletzt 28 Millionen gestiegen ist, läuft im Krankenhaus die zweite große Umzugsphase.

Bremen – Auf dem Monitor erkennt man in Großaufnahme, was Prof. Andreas Naumann durch sein Mikroskop im Operationssaal sieht: das Ohr eines Patienten. Durch den kleinen Schnitt hinter der Ohrmuschel kann man einen sehr genauen Blick ins Mittelohr werfen, während sich Naumann mit dem Skalpell Millimeter für Millimeter vorarbeitet.

Parallel zum Piepen der Überwachungsgeräte schallt klassische Musik aus einem Radio neben dem OP-Tisch. Die hört Naumann, Chefarzt der HNO (Hals, Nasen, Ohren) am Klinikum Mitte, bei jeder Operation. Im Grunde ist also alles genauso wie immer im OP. Und doch ist es eine besondere Operation: Denn es ist die erste im Neubau.

+ Prof. Dr. Andreas Naumann, Chefarzt der HNO-Klinik, bei der ersten Operation im neuen OP-Zentrum. © G ENO/HASE

Seit Freitag läuft in Bremens größtem Krankenhaus die zweite Umzugsphase, wie Timo Sczuplinski, Sprecher der Geno, sagt. Die komplette Intensivmedizin und Anästhesiologie zieht binnen weniger Tage in den Neubau an der Bismarckstraße, außerdem die chirurgischen Abteilungen. Mehr als 30 schwerkranke Patienten – viele von ihnen beatmet – werden auf die beiden neuen Intensivstationen verlegt, so der Sprecher. Nach den Probeläufen in den vergangenen Monaten ist es für Dutzende von Pflegekräften und Ärzten der erste echte Einsatz auf den neuen Stationen und in den insgesamt 16 OP-Sälen im neuen OP-Zentrum. „Es ist ein Umzug bei laufendem Krankenhausbetrieb. Das ist eine besondere Herausforderung, die wir aber bestmöglich vorbereitet haben. Das ganze Krankenhausteam macht einen klasse Job“, sagt Klaus Beekmann, Geno-Geschäftsführer für Infrastruktur und Technologien.

Die erste OP im Neubau befindet sich in der Schlussphase, da wird wenige Meter weiter der Umzug der nächsten Patienten auf die Intensivstation vorbereitet. Prof. Dr. Rolf Dembinski bespricht sich mit seinem Team. Bis Dienstag, 29. Oktober, soll der Umzug der Intensivstation abgeschlossen sein – und so wie der Montagvormittag läuft, ist Dembinski zuversichtlich, dass bereits am Abend alle Patienten seiner Klinik in das neue Krankenhaus verlegt sind.

„Mit der Intensivmedizin, der Anästhesiologie und der Chirurgie sind nun drei weitere Kernbereiche im Neubau vertreten. Wir füllen das neue Krankenhaus immer mehr mit Leben und freuen uns auf die neue Umgebung und Infrastruktur“, sagt Klaus Beekmann. Wenn 2020 auch alle anderen Bereiche des Krankenhauses umgezogen sind, werden im Neubau mehr als 10 000 medizinische Geräte im Einsatz sein. 2700 Beschäftigte arbeiten im neuen Gebäudetrakt mit seinen 818 Betten und 4 500 Räumen. Die ersten Stationen sind seit Mai in Betrieb. Über den Sommer waren die Stationen der Inneren Medizin die ersten, die den Neubau bezogen – samt Strahlentherapie und den diagnostischen Abteilungen. Vor wenigen Tagen der nächste Meilenstein, wie Timo Sczuplinski sagt: die Eröffnung des neuen Haupteingangs an der St.-Jürgen-Straße. Über die weiße Rotunde gelangt man über den neuen Eingang direkt in den Neubau. Der alte Haupteingang bleibt weiterhin geöffnet. Wenn alle Kliniken umgezogen sind, wird er als Zugang für die Notaufnahme genutzt.

Zurück im OP. Mozart läuft nicht mehr. Die erste Operation ist nach knapp zwei Stunden bereits vorüber. Der Patient liegt im Aufwachraum. Ihm geht es gut. Das Operationsteam hat den ersten aufregenden Vormittag im neuen Arbeitsumfeld erfolgreich gemeistert.