Neubau am Klinikum Mitte nimmt Gestalt an

Projektleiter Michael Bester-Voß auf dem Dach des Klinikneubaus. Im Hintergrund links das achtgeschossige Zentralgebäude, in dem derzeit noch rund 350 Patienten untergebracht sind. Was später daraus wird, ist noch unklar. Die Geno möchte hier ein Parkhaus errichten, andere wünschen sich bezahlbaren Wohnraum.

Bremen - Von Viviane Reineking. Sie heißen Roland, Bürgerpark und Glocke, Werder und Schnoor: bremisches Flair auf den Stationen des Neubaus auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Mitte (KBM). Noch sind Handwerker die einzigen, die hier ihre Arbeit erledigen. Bald aber werden Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern und weiteres Klinikpersonal am Werk sein. Denn acht Jahre nach dem ersten Spatenstich – im Mai 2019 – sollen endlich die ersten Patienten versorgt werden. Der Neubau nimmt derweil Gestalt an.

Das Krankenhaus Mitte des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno) rückt enger zusammen: Rund 20 Hektar misst das Areal zwischen Sankt-Jürgen-Straße, Bismarckstraße und Friedrich-Karl-Straße, auf dem sich derzeit noch die medizinischen Abteilungen des Klinikums verteilen. Wenn der als Teilersatzneubau bezeichnete Neubau erst einmal in Betrieb ist, werden es nur noch etwa sechs Hektar sein.

Von außen präsentiert sich der sechsgeschossige Bau aus dunkelroten Klinkern an der Bismarckstraße gradlinig und mit tief heruntergezogenen Glasfronten. Was sich im Inneren verbirgt, ist von hieraus kaum zu erahnen. Projektleiter Michael Bester-Vogibt einen Überblick: 4 .500 neue Räume, davon rund 400 Patientenzimmer seien entstanden. Dann führt er in den Neubau, mit dessen Plänen er sich schon seit 2003 beschäftigt. Immer wieder gab es Rückschläge (wir berichteten). Etwa aufgrund von Ärger mit Baufirmen. Zuletzt machten Starkregen (Sommer 2016), schadhafte Lüftungskanäle (Januar 2017) und ein Kabelbrand im Februar dieses Jahres dem Projekt zu schaffen. Aus den anfangs veranschlagten 230 Millionen Euro sind längst 350 Millionen geworden – die neue Medizintechnik noch nicht mitgerechnet.

+ Das bereits eingerichtete Muster-Zwei-Bett-Zimmer zeigt: Viel Platz für Privatsphäre bleibt hier nicht. © Reineking

Es geht entlang der „Magistrale“, einer der beiden parallel verlaufenden Hauptwege im Erdgeschoss, bis ins heutige Gebäude der Inneren Medizin, in dem sich nach Fertigstellung der neue Haupteingang befinden wird. Als „Kompaktbau“ bezeichnet der Projektleiter das Haus – mit kurzen Wegen für Patienten und die Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen. Alles liegt eng beieinander: Diagnostikbereiche und die Notfallaufnahme befinden sich im Erdgeschoss. Darüber der OP-Trakt mit 16 Sälen, die Intensivstation und eine für Patienten, die noch sehr genau überwacht werden müssen. Es folgen die Stationen mit den Patientenzimmern, jedes rund 22 Quadratmeter groß. Oder klein, möchte man beim Anblick meinen. Alles rückt eben enger zusammen. Jedes Zimmer mit eigenem Bad, tiefen Fenstern und „Cockpit“ am Bett, von dem aus etwa der eigene Fernseher gesteuert wird.

+ Eine der beiden parallel verlaufenden Hauptgänge – die Geno nennt sie „Magistralen“ – im Erdgeschoss. © Reineking

Im Inneren des Klinikums gibt es immer wieder Spannendes zu sehen. Im riesigen Technikzentrum etwa, auch in der Strahlenklinik mit den teils 1,60 Meter dicken Wänden aus Spezialbeton samt Bleiummantelung. Futuristisch die Vorstellung von fahrerlosen Transportwagen, die Wäsche sowie Medikamente bringen und den Müll abholen. Patienten, die ab Mai hier versorgt werden, könnten ihnen begegnen. Bester-Voß jedenfalls gibt sich gelassen, hält den Stichtag für „durchaus realistisch.“