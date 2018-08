Nach Schüssen auf Autos: Polizei nimmt Mann in Bremen fest

Oldenburg/Bremen - Nach Schüssen auf Autos im Nordwesten Niedersachsens hat die Polizei in Bremen einen Mann festgenommen.

Er wird verdächtigt, am Sonntag aus seiner Wohnung geschossen zu haben, wie das Magazin „bunten un binnen“ berichtet. Ob das mit den anderen Fällen zusammenhängt, könne nicht gesagt werden, sagte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, Frank Passade, der dpa. Es sei nicht, wie in anderen Fällen, auf den laufenden Straßenverkehr geschossen worden, sondern aus dem Haus auf ein Fahrzeug in einer Garage.

Mittlerweile prüft die Polizei acht Fälle, in denen verschiedene Fahrzeuge nach einer Fahrt nahe Oldenburg und Bremen Löcher aufwiesen. Eindeutige Hinweise, dass tatsächlich Schüsse den Schaden verursacht haben, gibt es einem Polizeisprecher zufolge bisher in drei Fällen: Dazu zählt der Fall auf der A28, bei dem ein Unbekannter vergangene Woche vermutlich auf einen Sattelzug geschossen hat. Der Fahrer sah auf einer Autobahnbrücke einen Mann, der seinen Angaben nach eine Waffe in der Hand hielt.

Zudem war am Donnerstag vor einer Woche auf der A1 bei Bremen auf zwei Wohnwagen geschossen worden. Die Projektile seien im Innern gefunden worden, teilte der Sprecher mit.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)