Nach brutaler Messerattacke auf Ex-Freundin: Aussagen belasten 45-Jährigen 

Der Angeklagte (rechts) wird zu Prozessauftakt in den Gerichtssaal geführt. Die Anklage wirft ihm versuchten Mord an seiner Ex-Freundin vor.

Bremen - Von Steffen Koller. Immer und immer soll Ibrahim Ö. im November vergangenen Jahres auf seine Ex-Freundin eingestochen und sie dabei schwer verletzt haben. Seit Anfang Mai muss sich der 45-jährige Türke vor dem Bremer Landgericht verantworten, die Anklage wirft ihm versuchten Mord vor. Am Donnerstag sagten sowohl ein Bruder des Opfers als auch ein Bruder des Angeklagten aus. Beide sprachen von einer Tat, die sich lange angekündigt habe.

Er hatte alles probiert. Er versuchte es mit warmen Worten und appellierte immer wieder an die Vernunft des Angeklagten. Doch die grausame Tat vom 10. November 2017 konnte der 49-jährige Bruder des Opfers nicht verhindern. Es war laut Anklage gegen 16 Uhr, als der 45-jährige Angeklagte sich dem Auto seiner Ex-Freundin näherte, das sie in der Altonaer Straße in Bremerhaven geparkt hatte. Er riss die Fahrertür auf und stach ihr mehrfach mit einem Taschenmesser ins Gesicht, in den Hals, in die Brust. Schwerverletzt überlebte die damals 51-Jährige die brutale Tat. Traumatisiert ist sie bis heute.

Am Donnerstag nun die Aussage des Bruders der Frau. Er sagt, es war eine Tat, die absehbar war. Monate vor der Attacke erwirkte die Frau mittels einer Verfügung, dass sich Ö. ihr weder nähern noch sie ansprechen durfte. Genutzt hatte all das nichts. Auch der Zeuge hatte nach eigener Aussage lange auf den Angeklagten eingewirkt, hatte immer wieder mit ihm telefoniert, ihm Textnachrichten geschickt. Doch alles, was von Ibrahim Ö. zurückkam, seien Drohungen und Beleidigungen „auf perverse Art und Weise gewesen“.

Geliebt hätte Ö. seine Schwester eh nicht, sagt der Mann, der anfügt, dass alles, was aus dem Mund des Angeklagten komme, „leere Sprechblasen“ seien. Angst habe seine Schwester schon lange vor der eigentlichen Tat gehabt, berichtet der Zeuge. „Angst, er könne nicht loslassen und würde ihr was antun.“

Und so kam es dann laut Anklage auch. Ö. hatte zu Prozessbeginn eingeräumt, auf die Frau eingestochen zu haben. Er nannte es einen „Denkzettel“, weil sie dabei war, sich von ihm zu trennen. Für den Bruder der Frau war die „Tat absehbar und eindeutig“. Oft genug soll Ö. nicht nur ihr gedroht haben, auch ihm gegenüber habe er unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, er werde alle töten, die sich in die Beziehung einmischen sollten. Ganze Chat-Verläufe hat der Zeuge archiviert, ausgedruckt und am Donnerstag dem Gericht übergeben. Unter anderem steht dort: „Ich werde sie töten. Sie macht mich zum Mörder.“

Ob an den Anschuldigungen etwas dran sein könnte? Nun, das Verhalten des Angeklagten wenige Stunden zuvor lässt das vermuten. Als sein ältester Bruder (51) den Zeugenstand betritt, quittiert Ö. fast jede Äußerung des Zeugen mit abfälligen Gesten und Zwischenrufen. Zwischenzeitlich beschimpft er seinen Bruder in türkischer Sprache, er bäumt sich auf, presst die Lippen zusammen. Nur mit viel Körpereinsatz kann sein Verteidiger ihn beruhigen – vorerst.

Parallel ziehen sich Justizbeamte Handschuhe an. Sie lassen den Angeklagten ab jetzt keine Sekunde mehr aus den Augen – denn genug hat der noch lange nicht. Immer wieder grinst Ö. hämisch zum Zeugen, kommentiert fast jeden Satz. Bis es der Vorsitzenden Richterin Barbara Lätzel reicht: „Himmel nochmal!“, ruft sie in den Saal. „Sie sagen jetzt nichts. Schon gar auf Türkisch. Gerichtssprache ist Deutsch.“

Der Prozess wird am Donnerstag, 28. Juni, fortgesetzt. Ein Urteil wird für Mitte Juli erwartet.