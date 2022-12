Musical-Premiere in Bremen: Herr Namenlos und Lieder von Udo Jürgens

Von: Martin Kowalewski

Am Flügel legt sich Namenlos (Karl Otto Grunewald) ins Zeug. Daneben stehen im Spiegelzelttheater die Engel Helena (Anja Wendzel, v.r.), Myrthe (Sabine Bönecker), Gabriel (Christian Funk) und Rafael (Manuel Jadue). © Linus Klose

Im Spiegelzelttheater unweit von Hauptbahnhof und Übersee-Museum in Bremen hat das Stück „Und immer, immer wieder...“ Premiere gefeiert. Im Mittelpunkt: Lieder des Sängers und Komponisten Udo Jürgens. Das Publikum war begeistert.

Bremen – Der Bademantel sitzt fest, ist nicht abzubekommen. Die Erinnerung ist futsch. So findet sich Namenlos (Karl Otto Grunewald), tot durch Blitzschlag, unter Engeln wieder. Es ist der Beginn des Musicals „Und immer, immer wieder. . .“ aus der Feder von Martina Flügge mit vielen Liedern des unvergessenen Udo Jürgens. Am Donnerstagabend feierte das Stück Premiere im fast ausverkauften Spiegelzelttheater am Bremer Hauptbahnhof.

Grunewald, der auch schon auf der „Queen Mary II“ sang und bei den „12 Tenors“ war, beeindruckt mit seinen vor Kraft strotzenden und doch so hinreißend gefühlvollen Interpretationen von Udo-Jürgens-Songs. Er wirkt energisch, hat eine starke Bühnenpräsenz. Und zum Schluss kommt für ihn sogar ein großer Flügel aus dem Boden gefahren. Medleys mit Jürgens-Klassikern erklingen. Darunter: „Ehrenwertes Haus“ mit abgeändertem Text. Nun ist es ein Männer-Paar, das aus dem ehrenwerten Haus ausziehen soll.

Musik von Udo Jürgens im Spiegelzelt: Herr Namenlos und die Engel

Zurück zu Herrn Namenlos. Hatte er ein erfülltes Leben? Die Engel (in der Silvesternacht zusammengekommen, um seine Seele zu retten) singen, bevor sie ihn wecken, den Song „Es lebe das Laster“. Darin geht es aber um jemanden, der wahrlich gar keinem Laster nachging und nun bedauerlicherweise tot ist. Das Sympathische an den Engeln: Sie sind amüsant und keinesfalls lasterfrei. Und an diesen Eigenheiten lernt Namenlos, was das Leben ausmacht. Derweil sucht er, der bald entscheiden muss, ob er noch einmal leben möchte, nach seiner Erinnerung. In seiner Sicht, zumindest zunächst, eine anstrengende Angelegenheit, die es unmöglich macht, sich dem Augenblick hinzugeben. Da helfen die Engel.

Engel Myrthe (Sabine Bönecker) ist über einen guten Tropfen „Engelstränen“ stets erfreut. Myrthe greift zu Magie, damit Namenlos sich mal einen kleinen Schluck genehmigt. Trotz der Freude am Feiern zeigt sie kurze Anfälle von Traurigkeit. Ein herzlicher Engel, von den Sprüchen her etwas derb, aber vorzüglich geeignet, um Namenlos ein wenig ans Laster heranzuführen.

Engel Helena (Anja Wendzel) wirkt leicht wie eine Feder und sieht die Schönheit der umgebenden Dinge. Helena überreicht Namenlos eine Blume. Ein Wesen in einer bunten Welt, unbeschwert, verspielt wie ein Kind und vor allem fähig zum Glück im Augenblick. Sie hat Muße in einem Maße, dass andere Tugenden beeinträchtigt werden. Ihr lebendiger Gesichtsausdruck und das gekonnte, aufmunternde Zwinkern in Richtung des Publikums und schlicht ihre gesamte Erscheinung strahlen eine faszinierende Vitalität und mitreißende Lebensfreude aus.

Lieder von Udo Jürgens: „Merci, Chérie“ fehlt nicht

Rafael (Manuel Jadue) ist ein Engel mit einer großen Schwäche für das weibliche Geschlecht und südländischem Temperament, der sich gut aufs Hier und Jetzt fixieren kann – und auch auf eine Frau im Publikum: Michaela, die ihren Namen nach kurzem Zögern nennt, um dann von Rafael mit einer feurigen Charme-Offensive bedacht zu werden. Ein Lehrstück für Namenlos, der sich dem Tun des Engels anschließt. Eine Szene, die viele Lacher erntet und gut in „Merci, Chérie“ passt.

Erzengel Gabriel führt Namenlos und sich rauchend zur Entspannung und in die Sphären des Inneren. Er schafft es sogar, etwas beim Ablauf der Zeit zu schummeln. Schauspieler Christian Funk spielt ihn mit herzlich-norddeutscher Mundart und brilliert mit seiner Stimme. Der Song „Ist das nichts“ geht unter die Haut – ein tosender Szenenapplaus folgt.

Die Arbeit der Engel hilft. Namenlos gibt seine verbissene Haltung auf, will sich der Welt öffnen. Das findet musikalisch seinen Ausdruck. Grunewald beeindruckt mit seiner Version von „Was ich gerne wär’ für Dich“.

Spiegelzelt in Bremen: Mitreißender Gesang

Ein Abend mit mitreißendem Gesang, der ganz im Zeichen des großen österreichischen Sängers und Komponisten Udo Jürgens steht. Das Publikum klatscht zeitweise mit und ist begeistert, auch von den Choreographien (Clarissa Karnikowski). Regie führt Oliver Geilhardt, die musikalische Leitung hat Florian Mirom.

„Und immer, immer wieder. . .“ ist bis zum 15. Januar im Spiegelzelttheater von Knut und Lilli Schakinnis am Bremer Hauptbahnhof zu sehen. Tickets etwa ab 48 Euro (plus zwei Euro Vorverkaufsgebühr) gibt’s in den Verkaufsstellen unserer Zeitung.