„Mein Kunst-Stück“: Das Erlebnis wird zum Impuls

„Mühle auf Amrum“ von Holger Hertwig

+ © Langkowski Holger Hertwig mit seinem farbintensiven und abstrakten Gemälde „Mühle auf Amrum“, in dem er Eindrücke aus der Erinnerung in einen künstlerischen Impuls umwandelt. © Langkowski

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Mühle auf Amrum“ heißt Holger Hertwigs Bild, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. In Acryl auf Holz wandelt der Maler einen Eindruck aus seiner Erinnerung in einen künstlerischen Impuls um.