Bremen von A bis Z: M wie Motorradfahrer

Hurra, der Frühling ist da und lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, wie es im Gedicht „Er ist’s“ von Eduard Mörike so zeitlos schön heißt. Und nicht nur das blaue Band ist mit dem Frühling gekommen, nein, auch bunte Blüten erfreuen allerorten die Augen.

Von Thomas Kuzaj. Und der morgendliche Gesang unserer gefiederten Freunde erinnert daran, dass die Kräfte von Mutter Natur jetzt wieder mit aller Macht erwachen. Ja, das fröhliche Zirpen und Zwitschern der Vögel, es gehört zum Frühling wie das sonore Brummen der Motorräder. Denn auch der Motorradfahrer ist aus dem Winterschlaf erwacht, um nun aller Welt kraftvoll vorzuführen, was er so zu bieten hat. Dazu lässt er sein Motorrad laufen, während es noch steht – und das vorzugsweise am frühen Morgen. Dann wirft der Motorradfahrer den Motor seines Gefährts an und lässt es knattern und brummen, dass die Tautropfen nur so zittern.

Er selbst stellt sich daneben, hantiert am Helm herum, zupft an seiner Jacke. So geht das minutenlang, bis alle Anwohner wach sind. Die Bremer lieben ihre Motorradfahrer. Deshalb sehen sie auch gerne morgens schlaftrunken aus dem Fenster, um zu gucken, wer denn da wieder so einen Radau macht. Der Singsang unserer gefiederten Freunde ist nun nicht mehr zu hören. Aber das Brumm-Brumm unseres behelmten Freundes! Das Männchen will auf diese Weise natürlich nicht nur die Nachbarschaft aufwecken, sondern vor allem auch das Weibchen beeindrucken.

Frühjahrszeit ist Paarungszeit, das gilt ja überall. Und nicht jedes, aber doch so manches Motorradfahrer-Weibchen lässt sich anlocken von dem Krawall am frühen Morgen. Andächtig stellt es sich dann zu dem Männchen, bewundert den Helm und das auf Hochglanz polierte Gefährt und lauscht hingebungsvoll dem alles übertönenden Geräusch. Unterhalten können die beiden sich dabei nicht. Und wozu schon – was sollten sie sich auch erzählen? Das Geräusch, es sagt ja schon alles! Wundervoll, der Frühling. Er lässt sein lärmendes Band wieder brausen durch die Lüfte. . .