Drohmail an Bremer Moschee: Unbekannte kündigen Bombe an

Die Bremer Moschee in Gröpelingen hat eine rechtsextremistische Drohung erhalten: In einer Mail hieß es, das Gebäude werde in Kürze von einer Bombe zerstört.

Bremen-Gröpelingen - Ein Mitarbeiter der Moschee in der Stapelfeldstraße hat am Mittwochnachmittag den Objektschutzkräften der Polizei Bremen den Ausdruck einer E-Mail überreicht und die Beamten damit auf die Drohung aufmerksam gemacht. In dem Schreiben kündigte der noch unbekannte Absender an, dass am frühen Morgen des Folgetags eine Bombe an der Moschee detonieren werde. Zudem enthielt der Brief rechtsextremistische Parolen.

Einsatzkräfte, unterstützt von einem Sprengstoffspürhund, durchsuchten das Areal der Moschee in Bremen-Gröpelingen, fanden aber keine Sprengkörper. Die Polizei verstärkte zudem nach eigenen Angaben die Schutzmaßnahmen, sensibilisierte die Verantwortlichen und ermittelt nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Bremen unter 0421/3623888 entgegen.