Mordprozess um getötete Ekaterina: Verteidiger fordert Freispruch

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte im Mordprozess um die getötete Ekaterina mit seinem Pflichtverteidiger Thomas Domanski (rechts). © Sussek

Fortsetzung im Bremer Mordprozess gegen einen Angeklagten, der seine Frau Ekaterina getötet haben soll. Einer seiner Verteidiger hat Freispruch gefordert.

Bremen – Ein Verteidiger des wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagten 47-Jährigen aus Bremerhaven hat am Montag in seinem Plädoyer Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Das ist keine Überraschung in diesem Indizienprozess, in dessen Verlauf die Mutter des Angeklagten erklärt hatte, sie habe ihre Schwiegertochter getötet. Die Staatsanwaltschaft glaubt indes, dass dieses Geständnis der Mutter nur dazu dient, den Sohn zu retten. Sie hatte eine Verurteilung wegen Mordes gefordert.

Der gebürtige Kasache Walter B. (47) ist angeklagt, seine Frau am 4. Februar 2022 betäubt, erwürgt und zerstückelt zu haben. Der Anklageschrift zufolge legte er den Torso und die abgetrennten Körperteile in einen Reisekoffer und warf diesen in einen Fluss. Vier Wochen später wurde der Koffer in der Nähe des „Sail-City“-Hotels angespült. Die Mutter hatte mehrfach erklärt, sie habe die Schwiegertochter im Affekt getötet, deren Leiche zerteilt und in einen Koffer gepackt – alles ohne das Wissen des Sohnes. Der habe nur zusammen mit ihr den schweren Koffer in die Geeste geworfen.

Noch direkt vor dem vergangenen Verhandlungstag hatte Ludmilla B. einen weiteren neunseitigen Brief bei Gericht abgegeben. Pflichtverteidiger Thomas Domanski, der sich bereits für sein Plädoyer erhoben und sein Mikrofon eingeschaltet hat, muss sich wieder setzen. Der andere Verteidiger, beim vorigen Verhandlungstag nicht dabei, beantragt die Verlesung dieses Briefes und, wegen der „neuen Tatsachen“, die Vernehmung der Zeugin.

Prozess um getötete Ekaterina: Mutter des Angeklagten bezichtigt sich selbst des Mordversuchs

Neue Tatsachen sind in dem Schreiben nicht zu entdecken. Nur ändert die Mutter ihre Version des Tatgeschehens – wieder einmal. Diesmal bezichtigt sie sich selbst des Mordversuchs. Ekaterina habe sich einem anderen Mann – einem russischen Pilot – zugewandt. „Sie lebte ihre neue Liebe, ich hasste sie sehr“, heißt es in dem am Computer geschriebenen Brief, „ich beschloss, dass sie dafür bezahlen musste.“ In der ersten Version hatte die Mutter des Angeklagten erklärt, Ekaterina habe sie noch im Halbschlaf geschlagen; dann seien ihr die Sicherungen durchgebrannt und sie habe ihre Schwiegertochter erwürgt. Nunmehr will sie alles gut vorbereitet haben, versetzte Getränkeflaschen für ihren Sohn und Ekaterina mit unterschiedlichen Mengen von Diacepam, so ihre Angaben.

„Ich beschloss, einen Selbstmord vorzutäuschen“, heißt es in dem Brief. Wegen der hohen Dosis hoffte sie darauf, dass Ekaterina sterben würde. Für diesen Fall schrieb sie einen Abschiedsbrief, den sie, wenn ihre Schwiegertochter tot wäre, neben ihr deponieren wollte, nachdem sie für den vermeintlichen Selbstmord falsche Spuren gelegt und die verräterischen Diacepam-Gefäße hätte verschwinden lassen. Ekaterina habe aber noch gelebt. Als diese aufgewacht sei und sie gesehen habe, habe sie gesagt: „Jetzt werde ich dich töten, alte Hexe.“ Da habe sie ihre Schwiegertochter erwürgt. „Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat.“ Ein wichtiger Satz: Ihre ursprüngliche Angabe, dass das Ersticken der Schwiegertochter rund zwei bis drei Minuten gedauert habe, widerspricht laut einem Rechtsmediziner den wissenschaftlichen Erkenntnissen („etwa fünf Minuten“). Die Mutter versuche „offensichtlich, ihre Aussage dem Verlauf der Beweisaufnahme und der Einlassung ihres Sohnes anzupassen“, befindet das Gericht nach der Verlesung des Briefes schließlich in dem Beschluss, mit dem es eine weitere Vernehmung der Frau ablehnt.

Der Pflichtverteidiger hält die Täterschaft des Angeklagten nicht für nachgewiesen. Viele Indizien seien seitens des Staatsanwalts „falsch bewertet“ worden, und sein Mandant habe „vielleicht viele falsche Entscheidungen getroffen“. Die seinem Mandanten unterstellten Motive wie Eifersucht, eine bevorstehende Trennung („er hätte sie ziehen lassen“) oder Angst vor finanzieller Überlastung trügen allesamt nicht. „Alles Vermutungen der Staatsanwaltschaft“ seien auch die Zeitabläufe. Darum beantragt er Freispruch für Walter B.. Um gleich danach einzuschränken: Falls das Gericht das anders sehe, sei dieser – weil die Mordmerkmale nicht erfüllt seien – auf jeden Fall kein Mörder.

Auch eine besondere Schwere der Schuld sei nicht gegeben, so der Verteidiger. Ganz im Sinne der Mutter. Die hatte in ihrem Brief geschrieben: „Mein Gewissen ist jetzt rein, und das Gericht muss nun meinem Sohn beweisen, dass er es war.“