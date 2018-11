Mordfall ohne Leiche: Tietjensee läuft wieder voll

Polizei beendet Suche

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Der Tietjensee am Rande Bremens in Schwanewede läuft bis zum Wochenende wieder voll. In einer bislang einmaligen Aktion hatten Anfang Oktober rund 180 Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr die rund 35 Millionen Liter Wasser in die Weser abgepumpt (wir berichteten). Hintergrund: der Mordfall ohne Leiche. Seit ein paar Tagen leiten die Helfer wieder Wasser in den See ein.